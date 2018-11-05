港股直擊 即巿股評

美國官員為中美貿易協議傳聞降溫，美股上周五回吐，港股連升三日反彈1900點後，恒指今早亦挫逾600點。

恒指今早顯著低開436點，開市後跌幅一度收窄至339點，見26146點暫時高，其後財新公布10月中國服務業PMI創13個月新低，恒指跌幅擴大。截至上午約11時07分，恒指報25873點，跌612點或2.3%，大市成交額438億元。

國企指數報10475點，跌212點或2%。

A股亦回軟，滬指跌0.77%；深成指跌0.63%。

財新/Markit公布，中國10月服務業採購經理指數(PMI)按月下降2.3點至50.8，是去年9月以來的最低；當月中國綜合PMI下降1.6點至50.5，是2016年6月以來的最低。

國家主席習近平在中國國際進口博覽會開幕式講話，呼籲建設開放的全球經濟，不過經濟全球化遭遇波折，多邊主義受到重擊，但經濟全球化是不可逆轉的歷史大勢，認為各國應該拿出更大勇氣推動開放合作，實現相同發展。

他指出，中國將主動擴大進口，並進一步降低關稅，另外將採取更加積極有效的政策促進消費能力增強。

藍籌股方面，騰訊(00700)曾吐4.1%，現跌3.5%；舜宇(02382)吐3.9%；瑞聲(02018)挫4.9%。

中移動(00941)跌2.4%；友邦(01299)跌2.1%。

渣打集團(02888)升1.5%，暫見6連升。

習近平公布將在上海證券交易所設立科創板，不過中信証券(06030)要跌2.4%。

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