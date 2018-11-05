即巿股評 港股直擊

上個星期恒指用咗三日時間急彈接近1900點，啲Call/牛證出動晒，我都唔執輸，上個星期五(11月2日)揀咗隻恒指牛(66350)出嚟，喺上半場臨收工前(即11點55分)吼得到恒指5分鐘圖SlowTSC(14,3)出現超賣入場，快手day trade一轉後收工。點解day trade唔過夜？先係過夜仲要過weekend向來都唔係我嘅慣，其次就係，承如上個星期五條大題《中期下降通道中的反彈浪》所指，恒指今次急彈極有機會係喺佢條由6月中到依家嘅「中期下降通道」中，製造第六個浪出嚟；再加上今次用三日咁短嘅時間做一個咁大幅度嘅急彈，兼且三日生咗兩個裂口出嚟，就增加咗技術性回調出現嘅可能性。

今日開市先跌436點，依家10點5分，恒指失守26000點，依家做緊25959點，睇嚟挑戰上方保歷加通道頂(26583點)或更高嘅50天線(26649點)，甚至再高啲嘅「中期下降通道」頂(約26700點)暫都係無望；但又唔等於個市就向下再殺喎，因為現價同兩邊牛熊證街貨嘅距遠實在太遠啦。

開埋恒指牛熊證街貨圖睇，其實上/下行都有貼價重貨喺度駐守，上方就喺26500至26599點，有相當於1037張期指嘅第一重貨區，同現價(10點11分報25981點)比嘅話就爭成618點；至於下方牛證最貼價嘅25100至25199點都有成747張期指喺度，同現價比都相差881點。

咁嘅情況之下一係就等發行商出返啲貼價輪先至再落過場，一係就向個股埋手，仲要搵啲個樣好明顯就上/落嗰啲，都係用最快嘅時間KO就算，就好似中國平安(02318)上個星期五同大市一齊彈之後，就連條保歷加通道頂都穿埋，今日係第二日繼續穿頂，但暫時見日線圖上呈錘頭嘅陰燭，再配埋下方14RSI勢頭向下，平安Put(28218)，行使價$76.86，屬輕微價外賺高槓桿、引伸偏低嘅Put，小注盡力day trade。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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