港股直擊 即巿股評

華潤啤酒(00291)高開4.7%，報30.2元，成交額2620萬元。

集團宣布，與喜力集團(Heineken)簽訂股份購買主協議，據此，集團收購喜力於中國成立的6家公司及喜力香港的全部已發行股本，交割時，將以現金支付的總對價約23.55億元，交割後，購買價格將根據按一般市場慣例的交割報表進行進一步調整。

作為交易事項的一部分，雙方簽訂了關於在獨佔地域內獨佔使用Heineken®品牌的商標許可協議；和與喜力集團簽訂了關於雙方之間的長期戰略合作關係的框架協議。

此外，喜力集團宣布，與華潤創業及華潤啤酒簽署最終協議，計劃在中國內地及港澳地區開啟長期戰略合作，喜力將收購華潤啤酒母公司華潤集團(啤酒)40%的股權，餘下60%由華潤創業持有。華潤集團(啤酒)持有華潤啤酒51.67%控股權，完成後，嘉力將實際獲得華潤啤酒20.67%有效股權收益。喜力對華潤集團(啤酒)的投資總額將為243億港元，折算華潤啤酒的潛在收購價格為每股36.31元。較前收市價28.85元溢價25.86%。

華潤創業將購入喜力520萬份庫存股，購入價4.64億歐羅。通過股權轉讓交易，喜力中國區的業務包括三家酒廠將與華潤雪花業務進行整合，整體作價為24億元。

喜力與華潤創業、華潤啤酒的戰略合作以及公司交易仍有待於取得相關機構的審批後方能生效。如果順利通過審批，可望於2019年完成交易。

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