港股直擊 即巿股評

美股上周五回落，白宮首席經濟顧問庫德洛，就為中美雙方達成協議的預期「降溫」，並對彭博報道指特朗普要求內閣起草對華貿易協議之報道加以否認。港股上周五急升過千點後，今早顯著回吐。

恒指低開436點報26050；國企指數低開161點報10526。

騰訊(00700)三日反彈兩成，今早低開近3%報294.6元。

舜宇(02382)低開2.4%；瑞聲(02018)低開3.3%。

建行(00939)低開近2%報6.45元。

銀娛(00027)上周五急升逾9%，今早低開2.1%報46.9元。