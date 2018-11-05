港股直擊 即巿股評

港股連升三日累升1900點，不過白宮草擬貿易協議成疑下，今日料裂口低開，市場觀望周二的美國中期選舉及周四聯儲局議息。

美股上周五集體收跌，道指跌109點或0.4%，報25270.83點；納指跌超1%報7356點。蘋果跌6.6%，創近三個月以來新低，因iPhone銷量不及預期。全個星期，道指漲2.36%，創6月份以來最大單周漲幅；納指漲2.65%，創5月份以來最大單周升幅。

美國政府周五公布的非農就業報告顯示，美國10月非農就業人口新增25萬，預期20萬，前值13.4萬；失業率3.7%，預期3.7%；工資增速創自2009年4月以來最快。數據公布後美國國債收益率上升。市場普遍預計12月還將加息一次。

國際貿易緊張關係緩解的可能性一度提振投資者信心。據央視新聞報道，國家主席習近平11月1日應約同美國總統特朗普通電話。雙方就中美經貿合作等問題交換了意見，並同意在出席阿根廷二十國集團領導人峰會期間再次會晤。美國總統特朗普表示，預料可與中國達成非常好的貿易協議。中港股市周五受到消息刺激大升。

不過，到周五美股交易時段，白宮首席經濟顧問庫德洛，就為中美雙方達成協議的預期「降溫」，指達成貿易協議仍有一段頗長距離，並對彭博早前引述消息報道指特朗普要求內閣起草對華貿易協議加以否認。其後，特朗普表示中美貿易磋商有進展，才令美股尾段跌幅略為收窄。

周五紐約期油收跌1.3%報每桶62.86美元，連跌五日，創4月6日以來新低，全個星期跌7%，創2月份以來最大單周跌幅。布蘭特期油收跌0.37%報每桶72.62美元，本周跌6.49%，連跌四周。美國宣布制裁伊朗，但暫時豁免8個國家、允許其在制裁生效後繼續進口伊朗石油。此外，有跡象顯示全球供應增加。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.6元，較本港上日收市低0.8元；騰訊(00700)股價幾日累升兩成，ADR收報295.87元，低7.73元；國壽(02628)ADR收報16.51元，低0.23元。「三桶油」向下，中海油(00883)ADR收報13.33元，低0.25元；中石油(00857)ADR收報5.7元，低0.12元；中石化(00386)ADR收報6.4 6元，低0.13元。至於電訊股， 中移動(00941)ADR收報72.59元，低1.46元；聯通(00762)ADR收報8.47元，低7仙；中電信(00728)ADR收報3.69元，低9仙。

白宮草擬貿易協議成疑下，夜期收市急跌626點報25867，低水619點。ADR港股比例指數報26092，較周五收市低393點或1.5%。港股上周五憧憬中美貿易局勢緩和，人民幣急彈下，恒指以全日最高位收市，大升1070點或4.2%報26486點，成交更創逾五個月以來最多。港股連升三日累升1900點，今日料裂口低開，短期支持參考上周五上升裂口底部25535。市場觀望周二的美國中期選舉、周四聯儲局議息，以及內地上月進出口數據。另外，中國首屆國際進口博覽會今日開幕，國家主席習近平將發表主旨演講。

焦點板塊

手機設備股：蘋果公司股價上周五急跌，留意上周急彈的瑞聲(02018)及舜宇(02382)今日表現。另外，最新數據顯示，2018年第三季度全球智能手機出貨量為3.552億部，同比下降6%，連續第四個季度出現同比下滑。但華為出貨量增長逾30%，小米增逾20%，且海外表現尤為突出。

焦點股份

碧桂園(02007)：公布今年首10個月合同銷售金額約4559.9億元人民幣，按年增長34.9%。

翠華控股(01314)：預期截至9月底止中期盈利將大幅減少逾五成，主要由於營運收益減少，以及勞工成本及其他營運開支增加。

創維數碼(00751)：公布截至9月底止，6個月營業額222.52億元，按年增加3.6%；毛利率18%，增加2.2個百分點。

富智康(02038)：預期截至9月底止，首三季將錄得綜合淨虧損約5.75億元美元，並預期全年綜合淨虧損或會大幅增加。

澳優(01717)：預期首三季盈利將按年增1.07倍至4.56億元(人民幣‧下同)，去年同期盈利2.21億元。公司預期本月13日公布季度業績。