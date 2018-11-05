即巿股評 港股直擊

港股上周先跌後急升，恒指上周二以24540及24585點創今年intraday及收市新低後，翌日反彈至24979點的全日最高水平收市；踏入11月更連續兩日抽升，上周五以26486點的10月10日以來最高水平收市，主板成交達1703億元，為5月31日以來的最大成交額；全周錄得1769點或7.15%升幅。

10月31日的「搏拳實錄」剛引述彭博消息指出，美國總統特朗普部分貿易顧問認為，在北京認真看待美方提出的談判要求清單之前，不應再和中方討論貿易議題；特朗普亦公開表示，中國還未準備好再進行貿易談判，「侵侵」顯然是擺出一副不擬與國家主席習近平於11月底在阿根廷舉行的G20峰會磋商解決貿易爭議的姿態。

但11月1日傳媒就報道，中國總理李克強接見由共和黨田納西州參議員亞歷山大（Lamar Alexander）率領的國會訪華代表團時表示，期望中美雙方以相互尊重及平等的精神對話，妥善管控分歧；亞歷山大則指出，美中兩國是競爭者，並不是對手，在相互尊重下，相信能夠繼續共同繁榮。李克強總理與亞歷山大所講的「相互尊重」，明顯是包括貿易戰問題。另一方面，「侵侵」在Twitter指出，與國家主席習近平通電話，進行非常良好的交談，着重了討論貿易問題，並計劃在阿根廷的G20峰會上會面。彭博更引述消息報道，特朗普已要求主要官員起草與中國的貿易協議條款。

雖然白宮經濟顧問庫德洛在美國時段上周五中午於CNBC明確否認彭博有關起草貿易協議的報道，但「侵侵」在Twitter透露與國家主席習近平通電話，以及美國國會議員訪華團都是明明白白的事實。尤其值得一提的是，共和黨議員組團訪華，肯定不是即興之舉，較「合理」的推測是中美貿易戰的負面影響，已令美股在10月10日面對第一個「黑色星期三」暴瀉（第二個「黑色星期三」是10月24日，但相信是共和黨議員已決定訪華）有以致之。

無論如何，侵侵突然「扭軚」，令中美自7月6日啓動貿易戰以來首度有機會和解，刺激恒指上周四和五連續兩日出現大裂口（24979及25190點，25535及25909點）急升，在10月大獲全勝的「熊軍」被殺個措手不及（EJFQ「每月收回恒指牛熊證」圖表顯示，11月首兩個交易日，為數9235張「被打靶」的清一色是熊證）。

但「熊軍」上周五已漏夜反撲，恒指夜期急挫626點或2.63%收市，跌穿了11月2日的大陽燭底，畢竟G20峰會還有四個星期才舉行，中美貿易戰能否達成協議，仍有很大變數。不過，恒指能夠連續兩日裂口抽升（上周五更有大成交額配合），並形成一個「小島」技術支持，老徐準備待恒指一旦補回上周五的上升裂口，就long call博延續反彈浪。

老徐