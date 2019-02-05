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嘉里物流(00636)為大型第三方物流服務供應商，網絡遍佈53個國家及地區，為客戶提供端對端的供應鏈解決方案。目前管理5300萬平方呎的物流設施組合，其中約一半為自置物業。集團早年積極拓展亞洲業務，尤其是東南亞巿場，可減少受中美貿易戰的影響。

嘉里物流積極擴展設施組合，正興建4座物流設施，分別位於中國長沙及武漢、台灣觀音區，以及泰國班納。在泰國Kerry Siam Seaport的第四期擴建工程預定於年底前竣工，而泊位的建造工程已於3月完成，有助推動其泰國市場的收入增長。另外，位於緬甸曼德勒內陸港第一期工程已於第二季竣工，而位於仰光的內陸港工程亦於第三季完成。

截至6月底止的中期營業額按年增長27.4%至174.61億港元，純利增長20.3%至9.48億港元。核心經營溢利增加19.3%至12.16億港元，其中來自綜合物流業務的溢利多25.2%至11.07億港元。由於出售部份Kerry Express Thailand 17%股權從而套回資金，集團宣布派發特別股息每股12港仙，連同中期息合共每股派21港仙。

亞洲地區仍為其主要收入來源，大中華地區(中國內地、香港及台灣)約佔50%，其他亞洲地區佔比約25%，歐美及其他地區則佔其餘25%。上半年業務增長主要來自亞洲地區的物流業務，大中華收入及溢利分別上漲23%及11%，亞洲地區(除內地、香港、澳門及台灣外)的收入及溢利更漲68%及54%。

反受益於中美貿易戰

亞洲地區(除大中華外)收入佔比逐漸上升，由2016年的16%升至今年上半年的26%。由於大中華地區的勞工成本持續上漲，加上今年中美貿易摩擦加劇，促使不少廠商加快將生產力外移至其他東南亞國家，為集團新增不少貨運量。東南亞的綜合物流利潤率較中國高，故當地收入佔比增加，對集團的整體利潤更為有利。

貿易戰對中國的實質影響將逐漸於未來數年浮現，跨國集團亦受貿易戰影響，需要重組其供應鏈，從而產生不同的機遇，預料其他東南亞國家聯盟將受益，集團亦可從中受惠。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期嘉里物流2018、2019及2020年每股盈利為1.141、1.109及1.177港元，給予12個月目標價14.0港元，相當於今年預測市盈率15.4倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理