即巿股評 港股直擊

中美領導人通電話，市場對貿易戰憂慮減弱，港股跟隨外圍反彈，恒指開市不久已重上兩萬六關口，午後升幅進一步擴大，競價後錄得逾千點的升幅，以全日最高位26486點收市。

港股重上兩萬六關口，連升3日的累積升幅達到1900點。向上目標或可上移至參考26800點水平，但由於升勢相當急勁，短線或需慎防出現技術性回吐的機會，並觀望兩萬六能否重建支持。

資金流方面，周四恒指好倉有逾6400萬元流出，同日淡倉流出逾2600萬元，累計5天，好倉流入逾6800萬元，淡倉流出逾5600萬元。截至周四，牛證街貨密集區為收回價24300至24399點，而熊證街貨密集區則為收回價25700至25799點，但已全數被收回。

如看好恒指，可留意恒指牛證(67391)，收回價25077點，行使價24977點，槓桿比率約19.1倍，兌換比率10000；相反如看淡可留意恒指熊證(67826)，收回價26850點，行使價27000點，槓桿比率約48.0倍，兌換比率12000。。

騰訊3日累升達兩成 資金開淡倉

騰訊(00700)連日回勇，周五再次錄得明顯升幅，高開逾6%在295元水平後，逐步向300元大關挑戰，收市急升逾9%，突破303元，企穩在300元以上收市。騰訊短時間內明顯反彈，以周五收市價計，連升3日的累積升幅達兩成。重上300元後，短線或可觀望在該水平以上建立支持的機會，但亦要慎防出現技術回吐的機會。

騰訊急升，吸引資金開淡倉觀望回吐機會，而且部署上亦相對進取，主要留意較價外認沽證，如看淡可留意騰訊認沽證(14209)，行使價260.28元，19年04月到期，實際槓桿約5.8倍。

騰訊追貨的資金不多，反而有投資者鎖定利潤，沽出逐步變得貼價甚至價內的認購證，並開始向上換馬至較價外、行使價在320元以上的認購證。如看好可留意騰訊認購證(27328)，行使價323.28元，19年02月到期，實際槓桿約7.8倍。

平安升逾半成 觀望上試80元

中國平安(02318)周五顯著向好，高開在77元以上後，升幅逐步擴大，午後更重上79元，收市升逾半成，保持在79元以上收市，距離80元關口僅一步之遙。內地股市接連回穩，平安連升3個交易日，以周五收市價計，3日累升近9%。向上觀望挑戰80元關口的機會，而重上77元後，或並留意該水平能否由阻力變成支持。

平安急升下，資金傾向反手開淡倉，主要留意行使價約65元的價外認沽證，如看淡可留意平安認沽證(15062)，行使價65.50元，19年3月到期，屬新上市產品。

好倉資金則進行換馬操作，早前較受歡迎、行使價在78至80元的認購證逐步變得貼價後，投資者開始換馬至行使價約85元的產品，以保持若干實際槓桿。如看好可考慮平安認購證(11974)，行使價84.89元，19年03月到期，實際槓桿約9.0倍。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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