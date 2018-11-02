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今日 18:18 港股直擊 即巿股評

【北水手影】資金追金融股 沽騰訊 北向淨買創新高

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昨晚美國總統特朗普與國家主席習近平通電話，市場憧憬中美貿易關係趨穩，人民幣急漲，中港股市強彈。

港股裂口高開564點，抽穿廿天線(25543點)，甫開重上兩萬六，之後升幅一度收窄至493點，中午時分傳出特朗普已要求美國要員開始起草潛在中美貿易條款，恒指午後飆逾千點，更以全日最高位收市。恒指收報26486點，飆1070點或4.2%。

A股亦急漲，滬指升2.7%；深成指飆3.96%。北向的「滬股通」和「深股通」淨買入173.85億元人民幣，創歷史新高。

南向方面，北水轉流入5.4億港元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

滙控(00005)續獲北水追捧，全日錄5.66億元淨流入；港交所(00388)有4.13億元淨流入。

中資金融方面，建行(00939)有2.86億元淨流入；工行(01398)有1億元淨流入；招行(03968)有3339萬元淨流入；太保(02601)有1.48億元淨流入；農行(01288)有4495萬元淨流入。

科技股反彈，騰訊(00700)狂飆9.3%，三日累飆20.4%，北水趁機離場，全日有3.78億元淨流出；中芯國際(00981)有6805萬元淨流入；中興(00763)有639萬元淨流入。

其他淨流出較高股份有：吉利(00175)全周飆22.6%，不過今日錄3.78億元北水淨流出；融創(01918)有1.6億元淨流出；萬洲國際(00288)強彈13.6%為升幅最大藍籌，不過全日有9839萬元淨流出；石藥(01093)有2700萬元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、建行、滙控、工行、招行、吉利、太保、港交所、農行及融創。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、吉利、中興、融創、中芯、農行、萬洲、港交所、石藥及太保。

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