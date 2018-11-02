重要通告 港股直擊

易易壹金融(00221)公布，預期截至9月底止中期業績轉虧為盈。該公司去年同期虧損1.17億元。

該公司解釋，預料扭虧主要由於出售附屬公司而產生的收益，以及金融資產的公平值淨虧損減少所致。