港股直擊 即巿股評

中美貿易戰終見曙光，美國總統特朗普與國家主席習近平昨晚通話，市場憧憬貿易戰有轉機，人民幣應聲勁彈，亞太區股市亦亢奮，恒指今日更爆升過千點，創近十年最大單日點數升幅，更扭轉連跌五周頹勢。

受中美兩元首通電話紓緩貿易戰氣氛帶動，恒指今早已裂口高開564點，報25980，重上20天線(25544點)，開市後不久已重上兩萬六關，恒指半日升610點。中午外電指特朗普要求內閣起草美中貿易協議，亞洲股市進一步攀升，恒指也愈升愈有，U盤更再走高，恒指最終以全日最高位收市，收報26486，爆升1070點或4.21%，連升三日狂升1900點或7.73%，大市成交1703.05億元。

國企指數收報10687點，升408點或3.97%。

即月期指收報26493，升1151點，高水7點。

港股上升股比例79%，有21%股份下跌，反映個股升勢全面。

貿戰緩和沖喜，亞太區內主要股市急揚，上證指數大升2.7%；日經平均指數大升2.6%；韓國首爾綜合指數大升3.5%，台灣加權指數則升0.63%。

至於美國道指期貨最新報25548，升223點或0.88%。

總結本周，恒生指數扭轉連跌五周頹勢，本周累升1768點或7.16%，國企指數升則抽升629點或6.25%。本周50隻藍籌股中，僅得4隻下跌，表現最好首三位分別是舜宇(02382)、吉利(00175)及中生製藥(01177)，分別飆25%、22.6%及19.7%；表現最差首三位分別為聯通(00762)、恒安(01044)及中銀香港(02388)，本周分別跌2.2%、1.9%及1.6%。

今日藍籌股全線造好。友邦(01299)急揚4.8%；滙控(00005)升2.1%；友邦(01299)漲4.8%；平保(02318)漲5.5%；銀河娛樂(00027)抽升9.5%；吉利(00175)急揚11.7%；港股成交大增，港交所(00388)升6.4%；萬洲(00288)急升13.6%，為今日升幅最大藍籌。

焦點板塊

科技股：蘋果業績展望保守，盤後大跌兼失一萬億美元關，但無阻本港上市的科技股勁升。騰訊(00700)重上300元關，全日飆9.3%，貢獻恒指213點，也是表現最叻的國企指數成分股；小米(01810)爆升9.2%；美團(03690)勁升8.9%；中金續睇中興(00763)20元，全日爆升12.2%；舜宇(02382)一度狂升15.6%，高見84.4元，收市仍飆10.3%；瑞聲(02018)揚4.3%。

航空及紙業股：人民幣勁彈，對滙價敏感的航空及紙業股抽升。東航(00670)勁升12.6%；南航(01055)揚13.2%；國航(00753)大升12.4%；理文造紙(02314)大升8.4%；玖龍紙業(02689)則抽升12.6%。

醫藥股：早前跌幅顯著的醫藥股，今日反彈動力強，中生製藥(01177)炒高11%；石藥(01093)勁升7.5%；金斯瑞(01548)急升9.4%；藥明生物(02269)勁揚11.7%；三生(01530)升9.2%。

焦點股份

國浩集團(00053)：昨日召開股東特別大會進行表決私有化議案，最終私有化失敗，全日逆市大跌23.6%，是今日表現曳個股，成交有1.07億元。

香港寬頻(01310)：截至今年8月底止，股東應佔溢利3.97億元，按年增1.32倍，股價卻見光死，全日挫2%。