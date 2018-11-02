重要通告 港股直擊

富智康(02038)公布，預期截至9月底止，首三季將錄得綜合淨虧損約5.75億元(美元‧下同)，據此，預期全年綜合淨虧損或會大幅增加，去年綜合淨虧損為5.25億元。

該公司估計，首三季營業額約103.6億元，較去年同期82.6億元，增加25.42%。

富智康指出，虧損擴大主要是去年下半年以來面臨具挑戰性之情況持續至今年；毛利率整體受壓；IIDM(整合、創新、設計、製造)業務開支增加；以及外滙相關之淨虧損增加等因素所致。

該公司並預期，所有上述因素將於第四季持續。