今日 16:52
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港股直擊
中國富強金融(00290)公布，預期截至今年9月底止，中期淨虧損不超過7500萬元，去年同期虧損856.1萬元。
該公司指出，虧損擴大，主要是營運開支增加及投資買賣上市證券出現未變現虧損所致。
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