即巿股評 港股直擊

讀者Steven問:「瑞聲科技(02018)可以反彈到甚麼位，之前81元買了，周四急升近8%，收64.35元。追揸沽應該怎樣做才好？」（周五收報67.1元，升4.3%)

盧志明 大唐金融副總裁

「如果追揸沽的策略，追的話，股價要企穩20天線以上才會追貨。因為瑞聲科技股價由七月尾至今，每次的反彈力度都很弱及不能企穩20天線以上。這已經是過去三個月都不能夠突破20天線，反而現時很多藍籌股都是向50天線進發，顯示瑞聲科技的短期不能突破弱勢。如果揸的話，若是81元買入，就要視乎股價能否企穩20天線以上，若能夠的話，可以繼續持有，搏大市繼續反彈時，瑞聲科技股價可以逐步挑戰50天線，需要一關一關突破，因為蟹貨太多。至於沽的策略，第一關要看20天線的定價。如果股價能夠貼近50天線，那時才再考慮其他操作。」

溫傑 光大新鴻基財富管理策略師

「蘋果公司最近公布第四季業績，大部分數據均好過預期，作為蘋果供應商之一瑞聲科技自然受惠。加上上周五（2日）有消息指中美貿易戰終現談判曙光，消息刺激下，當日一眾手機設備股大幅反彈。瑞聲科技股價上周升了逾16%，兼成功重上多條平均線，成交配合下，後市有望進一步造好。雖其現價跟你的買入價81元仍有一段距離，惟目前市場氣氛略為轉好，現在不用急於止蝕，後市或有機會回補10月10日遺留下來的下跌裂口，其後則有望重返80元水平。」

羅崇博 信報投資研究部高級分析員

「瑞聲科技在高速增長的時候躋身藍籌行列，增長放慢即令基金卻步，今年上半年純利跌16.4%至17.7億元人民幣，低於預測的22.4億元，毛利率下降了4.3個百份點，令過去三個月2018及2019年每股盈利預測分別遭券商下調一成八及兩成。聲學業務方面雖然有防水產品提供收入增長點，但毛利率未見突出，持續受歌爾及立訊精密的正面競爭。瑞聲今年對超線性結構(SLS)平台寄以厚望，具備持續升級至迷你HiFi性能。此外，瑞聲近年積極拓展光學業務，惟暫時僅佔集團總收入約3%，未來能否成為主要利潤來源需時間驗證。整體而言，手機設備行業周期仍受惠於產品升級，5G制式標準明年將確立，蘋果最快在2020年推出5G iPhone，長遠前景非差。瑞聲暫時處於盈利調整期，難有催化劑可刺激股價。估值方面，10月26日預測市盈率跌至10倍，較中位數低1個標準差，股價作出反彈。我認為目前估值再下行空間有限，不過缺乏催化劑下，年底前要重上81元的機會不大，建議本月若反彈至72元附近先行減磅，待今年底至明年第一季再檢討投資機會。」

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