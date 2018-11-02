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今日 16:06 即巿股評 港股直擊

【短線出招】尋落後低估值高beta股

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希望各位戰友今日有斬獲吧！本欄10月31日已經話11月不宜看得太淡，特朗普應該明白只要製造中美貿易和解契機，美股短期勢必勁彈。特朗普今次打電話俾習主席，跟住再放風話已經叫人起草美中貿易協議之條款，擺明話俾市場聽月底阿根廷20國峰會期間，將會坐低好好同習主席傾。目前給市場的希望是不會對剩低未加徵關稅的中國進口貨開刀，而且對已加稅的貨品，可能仲有機會減些少。

此輪熊市由中美貿易戰觸發，現在可能見真正曙光，自然彈過癲。美國中期選舉香港時間下周三中午可能有初步結果，消息一定令港股波動。市場原先預計民主黨可能重奪眾議院控制權，不過侵侵一出招又唔同，現在分分鐘只係五五波，加上今次投票率可能好高，令結果存在變數。如果民主黨嬴眾議院，市場更加認為美國對華貿易最壞關係應已過，中港股市應未彈完；相反若特朗普參眾兩院皆力保不失，市場可能趁勢獲利回吐，再觀望侵侵對華會否又玩嘢！

恒指50天線下周中大概落到26550點附近，會引來淡友手痕。今日大家齊追落後股，周二之前應該未玩完。可留意走勢落後兼高beta值的行業龍頭股。「精明選股」一樣可以幫手，「啤打系數」揀高於1，市值高於200億元，周線RSI低於40，再配合市盈率及市賬率區間要相對便宜，篩選結果只有16隻，當中可以留意建滔(00148)、新濠國際(00200)、海爾(01169)及玖紙(02689)。

記住，熊市未完，炒反彈勿沖昏頭腦，見好即收。

羅崇博 (杜比)

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