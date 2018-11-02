即巿股評 港股直擊

近日雖見恒指表現仍然波動，筆者卻留意到部分實業股開始出現低位橫行狀態，似乎不再受市況影響，其中一隻就是碧桂園(02007)，集團以房地產為主營業務，涵蓋建築、裝修、物業發展、物業管理、酒店開發及管理等行業，為國內的綜合性房地產開發企業。開發之項目包括聯體住宅及洋房等大型住宅區項目以及車位及商鋪；同時亦開發及管理若干項目及獨立酒店。

截至去年底，集團合共經營1468個項目，覆蓋中國大陸30個省、220個市、768個縣/鎮區，成為全球最大的住宅開發商，領跑行業。此外，於2018年5月，集團建議分拆從事物業管理服務的碧桂園服務以介紹形式於香港聯交所主板上市，並按每持8.7集團股份可獲派1股碧桂園服務(06098)股份基準向股東進行實物分派。

參考業務前景展望

而於2018中期報告列出集團展望，面對行業新形勢帶來的挑戰與機遇，集團表示將矢志堅持穩健的財務政策和風險控制措施，保證建築質量和安全，強化合同銷售及回款，嚴控各項成本及費用支出，以保障經營性現金流和投資回報率的良好表現。同時亦以更審慎、務實策略補充優質土地儲備、優化項目區位佈局，針對中國城鎮化的不同階段制定相應的投資組合，捕捉各類市場需求，如將深化發展長租業務等。

筆者認為上述由於沒有具體業績數字預測，屬於概括的未來展望，對全年溢利增長沒有啟示性。不過參考於10月1日公布截至9月底歸屬集團股東權益的合同銷售金額約4156億元人民幣，同比增長超過38%，而上半年增長則近49%，故不排除上半年溢利增長逾72%難以維持，不過要超越過去五年 (2013至2017年) 平均增長率為32.27%，相信可能性很高。

財務數據分析價值

另於2018中期報告留意到截至今年6月底股東應佔溢利約129.39億元(人民幣‧同下)，較去年同期溢利約75.01億元，增長72.49%，為過去五年之上半年溢利最高增長率，金額亦是期內最高，反映今年上半年業績優秀。至於資產淨值折合約1191億港元，而截至今年10月16日已發行股數約216.67億股，扣除未被回購註銷的2300萬股，約216.44億股，計出每股淨值為5.5032港元，相對今年11月1日收報9.16元，市賬率為1.66倍，相對去年平均市賬率是1.84倍為低，證明現價處於偏低水平。若以市賬率為1.84倍計算，每股合理值不少於10.00元，較9.1元之潛在升幅約一成。

歷史權益披露記錄

股價於今年1月11日高見19.16元後反覆向下，至10月11日低見7.85元，九個月累跌近六成。而今年最低收市價為7.71元，見於10月25日，並見今年暫時只有三日收低於8.00元，認為此水平具支持。至於11月1日收報9.16元高於8.00元14.50%，於低位回升不到15%，認為此價進場風險仍不算不大。

再者，集團自2007年4月20日上市後，副主席兼執行董事楊惠妍於2008年4月21日開始不斷增持股份，而於今年10月22日計起倒數一年，合共15次增持股份，從2017年10月17日佔權57.70%，至2018年10月12日的57.17%，佔權下降源於2018年1月16日進行「先舊後新」配股。

大股東賬面見虧損

現時楊惠妍持有約123.88億股，若考慮到股份回購註銷調整後，集團發行股數約216.44億股，計出楊惠妍的持股佔比為57.24%。至於上述的15次增持股份，期內最高平均成交價為13.1836元，暗示每股價值不少於此價。參考楊惠妍的總體平均買入價為12.6322元，相對現價9.16元，潛在升幅不少於27%。

另可參考另一大股東中國平安保險(集團) 股份有限公司 (經回購因素考慮後佔權9.01%)，分別於今年2月7及14日進行權益披露，買入910萬和1882萬股，相對平均買入價為16.3628和13.2117元。再者，於2月8至13日期間該名股東減持約1.97億股，而期內平均成交價為13.7354元，暗示平安保險認為集團每股價值超過13.2117元，較上述的12.6322元更高，所以保守估算此股不只值12.00元，相對9.16元之潛在升幅為31%。

參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於8.50元或以下買入；保守者則可於7.50元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為12.00至14.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

微信號：nipsir1215

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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