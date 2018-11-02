即巿股評 港股直擊

本來美股連彈兩日反彈力度已有番咁上下，「侵侵」驚死下周大選前有乜差池，噚日再發個輪畀習大大吹水，然後喺社交平台表示，同習大大不知幾好傾，雙方仲講到貿易議題，更表示有信心喺G20峰會見面時，中美貿易爭拗會有好消息。特習呢一通電話，大大提高投資者信心，華爾街憧憬中美貿易關係緩和，甚至貿易戰有結束可能，刺激人民幣滙價急彈，從6.98水平反彈至6.92水平。而隔晚公布嘅IMS製造業數據麻麻地，有助減低息魔威脅，美滙指數回軟，亦有助人民幣急彈後靠穩。

美股三連升，港股亦不甘示弱，繼噚日裂口高開後，今日再接再厲半日再勁升610點。恒指今早裂口高開564點，成功收復20日線(25520)，半日最多升697點，高見26113點半日高位，利收復兩萬六大關。其後大部份時間窄幅上落，最低曾見25910點。恒指半日報收26026點，升610點；國企指數報10513，升234點。相對作為貿易戰嘅主角，內地股市升得較為溫和，半日升1.2%，升幅少過港股一半。值得留意係港股通連續兩日北向流入資金刷新紀錄，似乎有資金認為現水平嘅A股已有一定值博率。

至於港股可以彈幾高，又或者係咪已見底回升，阿Man暫時唔敢肯定，但早兩日叫得淡倉要撤退，呢吓反彈至少可以避過被狂挾呢一劫。雖然話中美元首通電話，令貿易戰漸露曙光，但下周美國中期大選過後，「侵侵」未知會否又回復對華強硬態度，貿易戰何去何從仍存變數，暫時中美雙方均釋出善意，短線市況唔會差得去邊。

加上歐洲嗰邊英國脫歐談判進展順利，英國就愛爾蘭問題作出讓步，料英國同歐盟可就英國脫歐計劃達成共識，至少歐洲呢邊少咗一個顧慮。意大利嘅債務問題雖未能解決，而歐盟已否決其明年財政預算案，但意大利嘅債息未見再急升，似乎市場唔認為意大利有即時爆煲嘅危險。加上之前歐美股市都跌得幾急，家陣緊張情緒釋放，自然可以彈番下。

如果硬係要問港股彈到邊個位有阻力，阿Man真係好難答得出，純以黃金比量度，由27800跌至24400點整個跌浪嘅反彈0.5，大約喺26200點，亦係之前由26200點裂口下跌至25800點嘅裂口頂部，唔排除先回補呢個裂口，裂口回補後企穩26200點，下一反彈目標當然係50日線，即26679點。熊二反彈力度可以好強勁，既然目前方向係向上，即使港股仍處熊市之中，無謂逆市而行去擋刀試開淡倉。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)