港股直擊 時事脈搏

中美貿易戰有轉機，帶挈人民幣狂升，港股連升兩日勁飆逾八百點後，今早一度曾抽升近七百點，半日重上兩萬六收市。

受中美兩元首通電話紓緩貿易戰氣氛帶動，恒指裂口高開564點報25980，開市後不久已重上兩萬六關，最多升697點，高見26113，隨後大市回順，最低見過25909，但餘下今早大部分時間26000上窄幅波動。恒指半日報26026點，升610點或2.4%。

大市半日成交841.81億元。

國企指數報10513，升234點或2.3%。

50隻藍籌股只有4隻下跌。滙控(00005)升0.7%；友邦(01299)漲3.2%；平保(02318)漲3.3%；騰訊(00700)最高見過298.8元，半日仍升6.6%；銀河娛樂(00027)抽升7.4%；吉利(00175)急揚7.8%；大市成交大增，港交所(00388)升5.1%。

焦點板塊

航空及紙業股：人民幣勁彈，對滙價敏感的航空及紙業股抽升。東航(00670)勁升9.5%；南航(01055)揚9.8；國航(00753)大升9.8%，為表現最叻國指成分股；理文造紙(02314)大升7.2%；玖龍紙業(02689)則抽升6.4%。

醫藥股：早前跌幅顯著的醫藥股，今早反彈動力強，中生製藥(01177)及石藥(01093)分別爆升9.6%和7.8%，更包辦頭兩位升幅最大藍籌股，金斯瑞(01548)急升9.7%；藥明生物(02269)揚6.1%；三生(01530)升6.2%。

手機股：蘋果業績展望保守，加上盤後大跌，手機股大幅高開後，升幅大幅放緩。舜宇(02382)一度狂升15.6%，高見84.4元，半日只升7.4%；瑞聲(02018)曾大升8%見69.5元，半日大縮至僅升0.1%；丘鈦(01478)中午漲4.5%；比亞迪電子(00285)升1.3%；高偉電子(01415)升1.1%。

石油股：憂慮全球原油供應大升，紐約期油挫至近七個月收市低位，石油股普遍受壓受壓。中石油(00857)曾挫逾2%，半日跌1.4%；中海油(00883)降1%，中石油與中海油更是表現最弱藍籌；但中石化(00386)跟市升，半日微漲1.1%。

焦點股份

國浩集團(00053)：昨日召開股東特別大會進行表決私有化議案，最終私有化失敗，中午大跌22%，是今早表現曳個股，成交有6510萬元。

香港寬頻(01310)：截至今年8月底止，股東應佔溢利3.97億元，按年增1.32倍，股價卻見光死，中午挫2.2%。