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今日 11:37 港股直擊 即巿股評

恒指續升逾600點 吉利 濠賭股跑出

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市場憧憬中美貿易關係緩和，人民幣急彈。港股連升兩日、進賬830點後，今早進一步飆升。

恒指今早裂口高開564點，已返廿天線(25521點)，甫開飆升697點，重上兩萬六，見26113點逾一周高，之後於兩萬六水平整固，升幅一度收窄至493點，見25909點暫時低。截至上午約11時30分，恒指報26052點，升636點或2.5%，大市成交額778.98億元。

國企指數報10523點，升244點或2.4%。

A股造好，滬指1.18%；深成指升2.48%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升6.3%，領漲大市；友邦(01299)升3.5%。

吉利汽車(00175)主席兼大股東李書福據報已申報，上月底連續3日買入為期一年股票掛鈎衍生工具(equity-linked derivatives)，涉及8522萬股，交易總值約11.329億元。吉利曾升9.4%，見16.8元逾兩個月高，現升7.9%，暫見4連升。

濠賭股強彈，銀娛(00027)早段飆10.2%，現升8.1%；金沙中國(01928)升7.1%；美高梅中國(02282)飆升11.1%；永利澳門(01128)升9.8%；澳博(00880)升5.8%；新濠國際(00200)升6.8%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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