即巿股評 港股直擊

今朝恒指再嚟多個上升裂口，一舉彈升條20天線(25519點)，重返保歷加上升通道，下方技術指標全數發出利好訊號，but，唯一要小心嘅係呢一彈可能係喺「中期下降通道」裏面所出現其中一個「浪」，所謂「一浪低於一浪」，大前提都要有「浪」s(多於一個，所以要加"s")，大家可以睇吓個圖(畫得核突就梗架啦，畫得靚就一早去做designer啦)，紫色線就係「中期下降通道」，而藍色啲三角形就係所謂喺「中期下降通道」裏面出現嘅「浪」s(當然你可以唔理條「中期下降通道」，純粹睇佢係「一浪低於一浪」就OK)，由6月到今藍色嘅「浪」s完整成一共做咗五個，而呢期恒指彈得咁高咁開心，極有機會係做緊第六固「浪」(亦即係圖上灰色嗰條線)，如果係嘅話，按技術分析嚟睇，恒指係有機會上返去26800點附近水平，又即係話保歷加通道頂(26608點)同埋50天線(26679點)都會不日攻破。

「咁睇好？」依家10點19分，恒指都二話不說升逾600點，重上26000點以上囉，再睇埋恒指牛熊證街貨圖，上方熊證最近嗰五行街貨全數死亡，夾埋有3025張期指，份量同一個all day breakfast無分別；而喺26000至26099點呢度有805張期指，就咁睇已經係熊證最重貨嘅範圍，再數上去喺26300至26399點呢度嗰720張就係第二重貨區，同現價都仲有啲距離，不過唔緊要，如果個市今趟一彈真係彈到上「中期下降通道」頂，兼形成第六個「浪頂」的話，恒指牛(66350)，收回價25150點，同現價有接近800點差距，逾32倍槓桿比率呢個先係賣點，不過由開市到依家恒指5分鐘圖都未見到回落去超賣水平，且今日又星期五，依家10點30見恒指呈「十字星」，你知啦，高位「十字星」都有啲棹忌，所以買到就買，買唔到就罷。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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