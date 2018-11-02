人民幣離岸價大幅回升，一度回升到6.903兌一美元，對人民幣滙價敏感的紙業股大幅攀升，當中理文造紙(02314)表現最叻，現造7.37元，勁升8.1%，成交金額3150萬元。
至於玖龍紙業(02689)也揚6.4%；陽光紙業(02202)升3.1%；晨鳴紙業(01812)也升3.4%。
中美元首通電話，確認將於阿根廷二十國集團領導人峰會期間會面，人民幣滙價大幅回升，曾高見6.903兌一美元，現回順，新造6.926兌一美元。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
人民幣離岸價大幅回升，一度回升到6.903兌一美元，對人民幣滙價敏感的紙業股大幅攀升，當中理文造紙(02314)表現最叻，現造7.37元，勁升8.1%，成交金額3150萬元。
至於玖龍紙業(02689)也揚6.4%；陽光紙業(02202)升3.1%；晨鳴紙業(01812)也升3.4%。
中美元首通電話，確認將於阿根廷二十國集團領導人峰會期間會面，人民幣滙價大幅回升，曾高見6.903兌一美元，現回順，新造6.926兌一美元。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|【異動板塊】藥股隨市彈 中生製藥飆一成
|上一篇：
|【異動板塊】紐油挫至近七個月低 中石油曾挫2%