重要通告 港股直擊

信義光能(00968)宣布，分拆信義能源上市申請，已於上月24日獲上市委員會審議。

集團表示，分拆獨立上市將可釋放信義能源太陽能發電場經營業務的隱含價值，其估值倍數高於集團整體估值。

信義能源目前擁有及管理首批組合9個大型地面集中式太陽能發電場項目，該等項目已完工及併網至國家電網。此外，將向集團收購6個項目，核准容量540兆瓦。

分拆信義能源後，集團將保留太陽能玻璃業務、太陽能發電場開發業務及工程總承包服務業務。

上市後，信義能源的公眾持股量將不少於25%，繼續是信義光能非全資附屬。