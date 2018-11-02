港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普與國家主席習近平通電話，市場憧憬中美貿易談判推進，隔晚美股續造好。人民幣滙價急彈利好中港股市，港股連升兩日後，今早可收復廿天線。

道指收市升264點或1.06%，報25380點；標普500指數升1.06%，報2740點；納指揚1.75%，報7434點。

美國總統特朗普昨晚在Twitter表示，與國家主席習近平剛進行非常良好的交談，着重討論貿易問題，亦對北韓問題進行良好的討論，兩人計劃在阿根廷二十國集團(G20)峰會上會面。

新華社引述習近平表示，過去一段時間，中美雙方在經貿領域出現一些分歧，兩國相關產業和全球貿易都受到不利影響，中方不願看到。習近平又指，中美經貿合作的本質是互利共贏，兩國經濟團隊要加強接觸，就雙方關切問題開展磋商，推動中美經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。中美雙方也有通過協調合作解決經貿難題的成功先例。

美滙指數急跌至96.20；相對地人民幣離岸及在岸價先後升穿6.92關口，離岸價更高見6.9111。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數為21.4萬人，較預期的21.2萬為多，但相比前一周減少了2000人。另外，美國今晚將公布上月非農就業數據。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價普遍高過本港上日收市價，滙控(00005)ADR折合港元計收報65.11元，較本港上日收市高6仙；騰訊(00700)ADR收報291.26元，高13.46元；國壽(02628)ADR收報16.18元，高0.46元；中海油(00883)ADR收報13.45元，高1仙；中石油(00857)ADR收報5.82元，高3仙；中石化(00386)ADR收報6.52元，高0.13元；中移動(00941)ADR收報74.61元，高0.66元；聯通(00762)ADR收報8.41元，高0.2元；中電信(00728)ADR收報3.72元，高1仙。

歐洲方面，英國脫歐大臣藍韜文預期，在11月21日與歐盟達成協議，指雙方就愛爾蘭邊界問題雖然仍有分歧，但終點在望。《倫敦時報》引述政府消息指，首相文翠珊與歐盟達成暫時性協議，讓英國金融服務公司在英國脫歐後可繼續進入歐盟市場。而英倫銀行行長卡尼就暗示，若脫歐過程順利，加息步伐將提速。英鎊滙價急升2%。

ADR港股比例指數收報25817，升401點或1.55%。夜期收報25864點，升522點，較昨日恒指高水448點。恒指昨收報25416點，升436點或1.8%，連升兩日累彈830點或3.4%。今早可收復20天線(25490點)。

焦點板塊

手機設備股：板塊連日反彈，不過蘋果隔晚美股收市後公布，第四財季售出4689萬部iPhone，較市場預期的4750萬部少。數據公布後，蘋果市後股價一度較周四收市挫逾7%。

石油股：隔晚布蘭特期油每桶收報72.89美元，挫2.9%；紐約期油下滑2.5%，齊創4月以來新低。外電報道，石油出口國組織(OPEC)10月產量增加39萬桶至3331萬桶，是2016年底以來最高。俄羅斯10月產油量創蘇聯1991年解體後新高；美國能源資訊局(EIA)亦顯示8月產量升至1130萬桶。

焦點股份

中滔環保(01363)：獲執行董事兼控股股東徐湛滔告知，就可能出售少於30%該公司全部已發行股本進行初步討論，但未有訂立具約束力協議。

國浩集團(00053)：昨召開股東特別大會進行表決私有化議案，最終在法院會議有超過35%獨立股東反對下，私有化未獲通過。

人保(01339)：A股發行將於下周一(5日)舉行網上路演。人保將發行不逾18億股A股，採用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行。

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