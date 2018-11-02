重要通告 港股直擊

宏利金融(00945)宣布，就舊有業務公布3項再保險交易，以釋出逾10億加元的資本，並計劃啟動回購計劃及增加派息。

宏利表示，將涉及其美國舊有團體給付年金業務的約80億加元保單負債再保險予Jackson National Life Insurance Company；將涉及其美國舊有個人給付年金業務的約40億加元保單負債再保險予RGA Reinsurance Company；並將涉及加拿大舊有萬用壽險業務的約10億加元有關死亡及失效風險的保單負債再保險予RGA Life Reinsurance Company of Canada。

涉及加拿大萬用壽險以及美國個人給付年金業務的再保險交易已於第三季完成，而涉及美國團體給付年金業務的再保險交易於第四季完成。另涉及紐約業務的個人及團體給付年金交易亦將分別完成，惟須得到監管機構的批准。

這些交易預期可在未來12個月釋出合共逾10億加元的資本，料確認的前期稅後收益約1.75億加元。

宏利並宣布，計劃通過回購而註銷不多於4000萬股宏利普通股，佔其流通普通股約2%，為期一年。宏利相信，按近期市價回購股份乃適當投資，並認為近期市價未能反映其業務實際價值。

宏利董事會宣布，派發第三季度股息每股普通股0.25加元，即每股普通股股息增加0.03加元，增幅14%。