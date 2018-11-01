即巿股評 港股直擊

周三晚美企業績好過預期，特別在科技股近期跌幅巨大後，有資金追捧下納指更升逾2%收市，帶動美股延續升勢，連港股及內地股市亦造好收市。

內房有機見底回升

今天藍籌股升幅第一位是碧桂園(02007)，上月初本欄曾經提及過內房小心未見底，隨後一至兩星期內、內房股普遍再跌逾一成及很多創52周新低，於上周尾開始內房股已跟隨大市回升，而今天升勢更加凌厲，普遍內房升幅4%以上。

中央對房地產長遠政策明白是難以放鬆的，但是否就此對內房股劃上句點呢！內房第三季度業績普遍亦不錯，大多公司年中已超越去年成績了，只不過第四季度要靠減價促銷來谷成績，近日走訪內地樓盤所見，客人的確沒年初熱鬧，但亦非一台客也沒有，反而發覺內地客比港澳台客還多，多數樓盤均正以減價促銷，因此持別吸引內地人入市，與前線銷售人員交談，銷情確有減慢，現時為高峰期只有四成生意額左右。

高息債冚債只蠶食利潤

個人覺得坊間普遍對內房股已過於悲觀，或有拋售過龍之感，的確像中國恒大(03333)發債高達11厘至13.75厘而主要用途是為離岸債務再融資，只因中國恒大是內房「債王」之首，由此可見內房對資金的緊拙，股價創新低是有理由的，但亦細心看看近期在中美貿易戰中，中央出台的政策有很多是為民企而解決資金緊絀而做的，當然於一些三四缐內房及在早年發美元債過多的公司，我們需要避開，於恆大之後發美債數額次序跟著是碧桂園、中國海外(00688)、佳兆業(01638)等，而除碧桂園有作美元外滙對沖措施外，上述內房均未有作任何對沖措施，所以明白今天內房上升為何資金持別眷顧碧桂園。而昔日內房龍頭萬科企業(02202)已早於上月初股價率先其他內房見底回升，大致走先一個星期時間左右，從上月初至今已回升近兩成，既然萬科企業首先見底回升，可拿他作內房指標跟進，可挑選其他優質內房公司而負美債低的作投資。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售近20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。