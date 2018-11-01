港股直擊 即巿股評

隔晚美股續回升，納指升幅更達2%。港股今日11月開局報捷，一度逼近廿天線(約25550)，收報25416點，急升436點或1.8%，連升兩日累彈830點或3.4%，今日成交額更升至三星期高。

內地股市今日雖然先升後回，不過見北向買A股的資金大舉流入，「滬股通」全日流入約56億元人民幣，「深股通」流入28.9億元，累計今日北向資金流入近85億元人民幣。

那邊廂，南下買港股的北水終止近期流出情況，全日淨流入9.75億港元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

騰訊(00700)兩日勁彈一成，北水較昨日買得更勁，錄淨買3.47億元。

舜宇(02382)今日亦是相當吸睛之科技股，發力再升7.4%，不過始終已較周二低位累彈近一成九，北水亦趁機計數，全日錄淨沽5402萬元。

滙控(00005)本周一公布季績勝預期，刺激股價急速反彈，今日更升返廿天線，繼昨日錄逾3億北水淨買後，今日再獲掃3.49億元，為全日淨流入最多股份。

內房股今日明顯跑出，融創中國(01918)急升近9%，更躋升成交金額榜第六位，不過北水趁機沽出，淨流出達3.35億元。今日最大升幅藍籌的碧桂園(02007)則獲北水眷顧，獲淨買1.34億元。內房以龍湖(00960)淨流入最多，達1.53億元。另外，北水亦掃入萬科(02202)及華潤置地(01109)，分別淨買9068萬及9096萬元。

中資金融股亦活躍，以建行(00939)最獲北水青睞，全日獲流入1.86億元；招行(03968)為今日表現較好的內銀股，收漲2.5%，北水卻沽多過買，錄淨流出4056萬。中國太保(02601)乃唯一打入十大活躍榜之內險股，獲淨買6913萬元。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、融創、滙控、建行、農行(01288)、招行、工行(01398)、中生製藥(01177)、碧桂園及太保。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、融創、萬科、龍湖、舜宇、碧桂園、中興通訊(00763)、潤地、吉利(00175)及石藥(01093)。