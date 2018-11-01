即巿股評 港股直擊

國務院辦公廳印發《關於保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》，推高基建鐵路股股價。

《意見》當中指出，要保持基礎設施領域補短板力度，保持經濟平穩健康發展；要聚焦脫貧攻堅、鐵路、公路水運、機場、水利、能源、農業農村、生態環保、社會民生等重點領域短板，加快推進已納入規劃的重大項目。

政策方向與上周三(10月24日)在收市EJ Market觀點一致，刺激措施離不開消費和基建。

事實上，今年全國鐵路固定資產投資原先計劃7320億元人民幣，現已上調至8000億元人民幣，令市場更憧憬明年初出台的固投計劃。

EJ Market提及中鐵(00390)第四季及明年初可作中線部署，留意中鐵不單止造鐵路，亦有各種基建工程；勘察設計和諮詢服務；工程設備和零部件製造，受惠層面較廣。比如港珠澳大橋40萬噸鋼結構中，過半(22萬噸)由中鐵製造。中鐵上月底公布的首9個月盈利按年增長18.2%，考慮到鐵路投資下半年較上半年活躍的形態，第四季增長料可觀。相對地，根據EJFQ FA+，21個分析員預測今年盈利增長平均值9.2%，全年業績公布後，料可獲上調估值。

目前21個評級中，20個叫買，1個持有，離目標價有16.7%上升空間。當中大摩最新把中鐵目標價由7.7元升至8.5元，維持「增持」評級。

走勢方面，上周EJ Market指要觀望股價能否於6.6元至6.8元左右的成交密集區整固，形成均線滙聚。一周後雖然股價今日升5.9%，報7.41元，一舉重上20和50天線，不過10天線上周五插穿50天線，操作宜謹慎，無貨以50天線(約7.12元)水平細注入第一手，失守6.6元止蝕。

陳鎮強

信報投資研究部分析員

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