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香港寬頻(01310)執行副主席楊主光表示，若監管機構、股東批准後，預計用2年時間整合匯港電訊(WTT)，WTT較之前收購的新世界電訊規模大幾倍，料帶來更大增長空間。

流動通訊業務方面，楊主光稱，不論市場對手如何，香港寬頻未來1年會繼續採取進取策略吸客，並嘗試做更多企業客戶，流動業務現時已錄得盈利。

香港寬頻與電視廣播(00511)(TVB)合作，已銷售83.5萬個電視盒子。他稱，9月由行政總裁轉任執行副主席後，會負責較多對外事務，覓合作夥伴，預告與TVB亦會有更緊密的合作。