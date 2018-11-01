港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數繼續爬升，納指升幅更達2%。港股周二(10月30日)創近一年半低後，連續兩個交易日回升。科技、內房、券商和醫藥股等累積跌幅較大的板塊反彈，帶動港股11月開門紅，而且大市成交額升至三周高。

恒指高開249點，即返兩萬五和10天線(約25181點)，並補回上周四(25日)的下跌裂口，開市後升幅一度收窄至211點，見25190點全日低，之後財新公布內地PMI勝預期，恒指發力飆升，上午最多升484點，中午升460點。午後突破上午高位，恒指曾飆升555點，見25535點逾一周高，不過未能一舉收復20天線(約25550點)。之後升勢回順，一度較高位回落220點。收市競價時段(U盤)嘜高，恒指收報25416點，升436點或1.8%，連升兩日累彈830點或3.4%。大市上升股份比例為68%，下跌股份比例為32%。

國企指數報10279點，升140點或1.4%。國指兩日累彈280點或2.8%。

大市成交額1188.87億元，為10月11日以來新高。

A股午後回落，滬指曾升1.31%，收市僅升0.13%；深成指升1.14%。財新/Markit公布，經季節性調整的10月中國製造業採購經理指數(PMI)微升至50.1，勝預期。另外，在岸人民幣收復6.95關口，較日內低位反彈逾200點子。

美國道指期貨最新升87點，報25164；歐洲三大股市早段個別發展。

藍籌股方面，騰訊(00700)再彈4%，領漲大市，兩日累彈10.2%。中資金融股向上，工行(01398)升1.3%；建行(00939)升1.4%；平保(02318)升1.5%。另外，友邦(01299)升3.3%；滙控(00005)升1%；季績公布後捱沽的中銀香港(02388)回升1.7%。

焦點板塊

內房股：有內地專家分析認為，最近的政治局會議未有提到房地產，市場或預期會將有一定程度放鬆管制。內房全線強彈，碧桂園(02007)飆9.2%，為表現最好藍籌；萬科(02202)升7.5%；中海外(00688)升4.7%；融創(01918)飆升8.9%；龍湖(00960)升7.4%；世房(00813)升8.2%；恒大(03333)升8%；華潤置地(01109)升4.7%；雅居樂(03383)升8.3%。

科技股：手機股續彈，舜宇(02382)和瑞聲(02018)分別升7.4%和7.9%；小米(01810)升1.3%；比亞迪電子(00285)飆14.9%；丘鈦(01478)升7.3%；中興(00763)升4.2%。另外，雷蛇(01337)升4.1%；華虹(01347)升4%。龍頭騰訊反彈，亦帶動其他科網股，金蝶國際(00268)交易單位正式改為每手1000股，股價飆8.4%；金山軟件(03888)升7.6%；美團(03690)連日尋底，今日勁彈11.1%；阿里健康(00241)升4.4%。

中資券商股：財政部發布《中華人民共和國印花稅法（徵求意見稿）》，證券交易印花稅1‰稅率維持不變，不過為靈活調控，調整權交由國務院決定，市場憧憬有放寬空間，中資券商股造好，中信証券(06030)升4.3%；海通證券(06837)飆7.2%；華泰證券(06886)升5.1%，其A股升3.72%；中金公司(03908)升5.4%；中國銀河(06881)升4.3%；廣發証券(01776)升5.1%，其A股升2.34%；招商證券(06099)升4.4%。

基建鐵路股：新華社昨日報道，近日國務院辦公廳印發《關於保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》，當中表明將聚焦關鍵領域和薄弱環節，保持基礎設施領域補短板力度。基建鐵路股全線造好，中交建(01800)升3.5%；中鐵建(01186)升4.8%；中鐵(00390)升5.9%；中車時代(03898)升1.4%；中國建築(03311)升1.8%。重型裝備股方面，中聯重科(01157)升5.6%；重汽(03808)升2.3%；濰柴(02338)升3.5%。建材股方面，中建材(03323)首三季盈利飆1.2倍，股價升6.6%；華潤水泥(01313)飆7.7%；海螺水泥(00914)升5.7%。

醫藥股：兩隻藍籌石藥(01093)和中生製藥(01177)分別升2.7%和半成。近月捱沽的生物科技股回升，金斯瑞(01548)升4.7%；三生(01530)升2.8%；藥明生物(02269)升2.8%。無收入生物科技股(B股)方面，百濟神州(06160)隔晚美國股價(BGNE)急飆13.78%，B股飆13.1%；華領醫藥(02552)升6.9%；歌禮(01672)升3.2%；昨日掛牌的信達生物(01801)曾飆23%破頂，收市升2.3%。另外，微創醫療(00853)升4.5%；神威藥業(02877)升4.8%；希瑪眼科(03309)急彈27.1%。

風電股：華能新能源(00958)首9個月淨利潤按年升18.9%，股價漲7%。早前已公布首9月多賺43%的龍源電力(00916)升半成；金風(02208)反彈6.2%；華電福新(00816)升4.3%；中國電力清潔能源(00735)升4%。

焦點股份

昆侖能源(00135)：內地傳媒引述石油央企總部高層透露，中石油已發通知，計劃將天然氣批發和負責零售業務的昆能合併，整合為旗下唯一的天然氣銷售公司。中石油(00857)升0.9%；昆能見近三年半高，收市升4.3%。

萬洲國際(00288)：逆市挫3.8%，為表現最差藍籌；旗下A股雙匯發展(000895.SZ)亦挫3.73%。台灣行政院農業委員會昨日指出，由金門小三通水頭碼頭的旅客農產品棄置箱收集到的「雙滙香脆腸」驗出非洲豬瘟病毒。新浪財經指雙滙目前正核實訊息真實性，並計劃派員赴台灣了解。

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