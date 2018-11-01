港股直擊 即巿股評

隔晚美股續升，港股昨日10月最後一個交易日急彈近四百點，今日11月開局進一步造好，一舉重上二萬五及10天線(約25181)之上。

恒指高開249點，報25228，即回補10月25日之下跌裂口，開市後低見25190。財新10月中國製造業PMI好過市場預期，帶動大市氣氛向好，升幅隨即擴大。恒指中午報25439點，升460點或1.84%。午後升穿上午高位，最多飆升555點，高見25535點逾一周高，逼近廿天線(約25546點)。尾段升勢略放緩，恒指收報25416點，急升436點或1.75%。恒指連升兩日累漲830點。

大市全日成交額增至1188.87億元。

國企指數稍為落後，收報10279點，升140點或1.39%。

騰訊(00700)昨日已急升5.8%，今日續領漲大市，收升4%，報277.8元，成交居首達113.83億元。

成交第二大是平保(02318)，升1.5%，報74.95元。

友邦(01299)為另一表現突出之重磅藍籌，收升3.3%，居成交榜第三位。

內房股全線炒上，碧桂園(02007)急升9.2%，為全日最大升幅藍籌。

萬洲(00288)逆市受壓，疑旗下的雙滙產品在台灣驗出含非洲豬瘟，股價挫3.8%，為表現最曳藍籌。