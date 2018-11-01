即巿股評 港股直擊

昨日中午本欄指11月市況不宜看得太淡，今日開局即以大成交抽升，上到廿天線(約25550點)見淡友出手，且看之後是窄幅整固，還是又係「彈散」。心態上唔少人博10月升市，因為估計民主黨可以重新控制眾議院，牽制一下特朗普，令中美關係冇咁僵。技術走勢方面，恒指正發展「RSI底背馳」，周二跌至24540近年半低位時，RSI未有低過10月11日大跌市時之水平。若利用短線市寬之一(14天RSI高於50比率)，10月11日跌至只有10.9%，之後恒指雖再創低位，但這個比率卻未有創新低，昨日已回升到22.1%。

恒指本月阻力睇50天線，即下周後期約26500點附近，初步支持位看24087，乃0.618黃金比率回調支持。整個熊市未行完，底部可能要明年「五窮六絕」才出現。

11月份充滿投機誘惑，但切忌重注，宜見好即收，提防黑天鵝。

恒指兩日一度勁升逾九百點，今日升得最勁是超賣弱勢板塊，冷門建材股可留意中國聯塑(02128)，市值130億之「港股通」股份，係內地塑料管道市場龍頭。行業政策面相對安全，今年以來內地持續推動「水污染防治行動計劃」，積極推動多項大型市政工程、城市基礎建設發展、「美麗鄉村」等，支持管道管件需求穩定增長。

聯塑中期純利僅增7%，但罕有地派中期息10仙；毛利率按年略降至26%水平；資產負債率則處於44%的健康水平。FA+顯示，聯塑的預測市盈率只有4.5倍，預測市賬率只有0.7倍，兩者均低過中位數1.5個標準差；預測息率達6厘，估值上有一定防守性。不確定因素是公司的金融投資會否拖累全年業績。

股價方面，聯塑近兩個月股價算穩定，現價高於10月11日大跌市時之水平，短期有望突破均線滙聚，4.25元可買，首站上望4.7元，跌穿4元止蝕，將虧損幅度控制約6%水平。

Swing trade方面，中銀香港(02388)曾勁彈3%，RSI仍未升返30，中銀call輪(14513)早段勁升三成，高見0.092元，現報0.083元，升20%，追回之前失地。至於昨日話值得博的另一隻中銀Call(14404)(明年7月尾到期)，當時報0.093元，今日曾勁升兩成七，最新升近一成八報0.113元。

羅崇博 (杜比)