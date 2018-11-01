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今日 13:30 港股直擊 即巿股評

午後突飆逾550點 騰訊領軍 舜宇瑞聲續彈

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港股午後飆升逾500點，暫時最多飆555點，見25535點逾一周高，逼近廿天線(約25555點)。截至下午約1時27分，恒指報25521點，飆542點或2.2%，大市成交額790.55億元。

國企指數報10325點，升187點或1.9%。

A股續造好，滬指升1.23%；深成指飆2.68%。

騰訊(00700)最新飆升5.8%，報282.4元。

舜宇(02382)和瑞聲(02018)續彈，最新分別升8.5%和7.6%。

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