即巿股評 港股直擊

美股連續兩日大幅反彈，港股今次都算跟得上，主要係阿爺有心維穩，出完四大天王，再出政策兼呼籲公司回購，A股止跌回升，港股少咗個障礙，自然可以跟番美股彈好啲。恒指今早高開249點，報25228，成功回補10月25日嘅下跌裂口；開市後略為回一回至25190後即又升過，多得A股有得升，恒指亦拍住上。半日恒指最多升484點，高見25463，直指20天線(25551點)，中午報收25439點，升460點；國企指數稍為落後，報10307點，升168點。

騰訊(00700)繼續大挾淡倉，半日再升近4.5%，股價高見279.4元，逼近20日線，中午報收279元升12元，早兩日阿Man都提醒咗大家，騰訊股價若然見返265元企穩，淡倉要止賺食糊走人。QQ將會喺今個月14日公布業績，喺業績前炒上，就要小心業績有乜差池，又要再插水。

至於早兩日講過內銀行似乎喺現水平有少少築底跡象，今日內銀股終於似番少少樣，升幅超過1%，內險股方面，唔使諗又係平保(02318)最強，股價已重上75元水平，似乎要做淡唔容易，下次再要開個股淡倉，都係揀番啲弱勢股穩陣。

之前跌到一仆一碌嘅內房股，今日全面急升，有內地專家指最近政治局會議未有再提房地產，相信唔會點再收緊管制，內房股應可鬆一口氣。不過阿Man認為仍有內房股喺手，好趁呢一浪反彈沽得就沽，雖然阿爺點都唔會想畀樓價出現大瀉，搞到民怨四起，但同時亦唔見得會大大力咁放鬆管制，始終樓價持續上升唔係好事，平平穩穩最啱阿爺心水。但內地經濟若然再走下坡，內房股嘅盈利表現肯定都係跟住落。

自從港股踏入熊市之後，阿Man推介得較多嘅係基建鐵路股，皆因為咗穩住經濟，加大力度谷基建係其中一個可行方法。近日國務院辦公廳印發《關於保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》，當中表明將聚焦關鍵領域和薄弱環節，保持基礎設施領域補短板力度。再一次證明阿爺要力谷基建嘅決心，相關股份今日全線做好，而當中阿Man最鍾意嘅中鐵(00390)錄得近5%升幅。

講番大市短短兩日由低位彈近一千點，今次又係彈散，抑或繼續反彈路上去努力回補埋25800至26200嘅下跌裂口，暫時阿Man未敢肯定。不過25200點呢個裂口補得倒又企得穩，正常反彈可以持續，不過喺大戶今日幾乎盡殺恒指同騰訊熊證街貨重貨區後，唔排除要喺25600點呢個水平前抖抖或整固，始終殺完一輪淡倉，短線再大力挾上誘因有限。睇番對上幾次，大市反彈至20日線附近，唔係無咗影就要抖抖，即係25500至25600點水平，呢個會係呢兩日嘅休息區或轉折點。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)