港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數繼續造好，道指高收241點。港股連跌六個月、累插18.9%，並創36年最長跌市後，今早重上兩萬五。

恒指高開249點，即返兩萬五和10天線(約25176點)，開市後升幅一度收窄至211點，見25190點半日低，之後財新公布內地PMI勝預期，恒指發力飆升，半日收市前曾升484點，見25463點為一周高，逼近20天線(約25551點)。恒指中午收報25439點，升460點或1.8%，大市成交額701.96億元。

國企指數報10307點，升168點或1.7%。

A股半日高收，滬指升1.13%；深成指飆2.37%。財新/Markit公布，經季節性調整的10月中國製造業採購經理指數(PMI)微升至50.1，勝預期。

藍籌股方面，騰訊(00700)再彈4.5%，貢獻大市99點。中資金融股向上，工行(01398)升1.1%；建行(00939)升1.6%；平保(02318)升2%。另外，友邦(01299)升3%；滙控(00005)升1.2%；中銀香港(02388)回升1.7%；石藥(01093)彈半成；中生製藥(01177)彈7%。

焦點板塊

內房股：今早強彈，碧桂園(02007)急升8.9%，為表現最好藍籌；萬科(02202)升7.7%；中海外(00688)升5.3%；融創(01918)飆升8.7%；龍湖(00960)飆升一成；世房(00813)升9.3%；恒大(0333)升6.3%；華潤置地(01109)升7.5%。有內地專家分析認為，最近的政治局會議未有提到房地產，可能預期會有一定程度放鬆管制。

中資券商股：上海交易所指，將認真落實新修訂的《上市公司治理準則》要求，引導督促公司規範運行，加大對併購重組支持力度，盡快制定股份回購配套業務規則，鼓勵現金分紅，及幫助化解股票質押風險，並對資金困難的企業，提供流動性支持。中資券商股跑贏大市，中信証券(06030)飆5.5%，其A股升3.09%；海通證券(06837)升5.1%，其A股升3.61%；華泰證券(06886)升3.5%，其A股升5.23%；中金公司(03908)飆升7.3%；中國銀河(06881)升4.3%；廣發証券(01776)升5.7%，其A股升4.19%。

基建鐵路股：新華社昨日報道，近日國務院辦公廳印發《關於保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》，當中表明將聚焦關鍵領域和薄弱環節，保持基礎設施領域補短板力度。基建鐵路股全線造好，中交建(01800)升4.2%；中鐵建(01186)升4.8%；中鐵(00390)升4.9%；中車時代(03898)升2.4%；中車(01766)升1.5%；中國建築(03311)升2.9%。重型裝備股方面，中聯重科(01157)升5.6%；重汽(03808)升4.3%；龍工(03339)升4.5%；濰柴(02338)升半成。建材股方面，中建材(03323)首三季盈利飆1.2倍，半日飆9.3%；潤泥(01313)升7.1%；西部水泥(02233)升5.2%；海螺水泥(00914)升5.8%。

焦點股份

昆侖能源(00135)：內地傳媒引述石油央企總部高層透露，中石油已發通知，計劃將天然氣批發和負責零售業務的昆能合併，整合為旗下唯一的天然氣銷售公司。中石油(00857)半日升1.2%；昆能見近三年半高，半日升4%。

金蝶國際(00268)：半日急升9.4，報7元。集團交易單位正式由原先2000股一手，改為每手1000股。另外，較早前港交所的權益資料顯示，摩通於上周三(24)，以每股平均價6.8609元減持862.4萬股金蝶股份，涉資約5916.84萬元。減持後，摩通的持股比例由6.14%至5.88%。

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