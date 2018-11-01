即巿股評 港股直擊

今朝上到巴士諗住拎部電話出嚟打機，誰不知load緊隻game時個電話忽然自行restart，唉，睇嚟部電話都係不遠矣，用咗都唔知有無兩年。

噚日揀咗隻槓桿偏高而街貨適中嘅恒指熊(63968)出嚟，唔使點等，去到朝早10點20分，恒指5分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)上到超買水平，呢個時候可以送隻(63968)落場，(63968)當時高低位做過$0.07/$0.068，平均數就係$0.069；快手嘅不消一個鐘，正確嚟講係40分鐘咋，即係11點到，見恒指5分鐘圖出現超賣就好將(63968)放走，點數上恒指未必爭好遠，但憑(63968)有逾30倍槓嘅嚟講，呢個位佢彈到上$0.083/$0.077，平均數就係$0.08，11格咁就袋袋平安，賺幅有15.9%。

若然遲咗無喺朝早入市都唔緊要，喺下半場1點40分，恒指再次彈返上去，過多10分鐘仲創咗昨日暫時(去到2點22分計)嘅高位24909點添，不過5分鐘SlowSTC(14,3)就提你喺1點40分時係第二次可以入(63968)，呢個時段嘅(63968)做緊$0.065/$0.061平均數就係$0.063。幾時走？下晝2點45分時，見5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)就嚟着地，貪心嘅當然想等多一陣先收割，但隨後見恒指止跌回升都應該要立斬，蝕嗰幾格就真係輸少當贏，如果唔係就打靶死咗啦。

「唔通一過咗個10月，就真係捱完個股災月，個市又大地回春咁？」依家10點17分，恒指做緊25350點，升370點，配落牛熊證街貨圖上，25200至25299點嘅熊證已經全數死亡，呢度有相當於286張期指；至於25300至25399點，恒指都踩入呢個位，剛啱仲出咗個push話升400點，呢part熊證仲要相當於1790張期指咁重貨，當恒指最高做過25382計，成堆街貨唔死都無乜用。再上多part，即25400至25499點呢度，其實都唔差力因為呢度都有1017張期指守住，但依家個勢升得咁虹仲守唔守得住就係唔知啦。

睇埋恒指日線圖，今日裂口一彈重上10天線(25185點)，睇真啲原來係裂口補裂口，今日呢個裂口補10月25日嗰下跌裂口(24994至25194點)，下方技術指標就當然發出利好訊號啦，且係由低位回彈，呢個先至係重點；只係小心一樣嘢嘅係，之前都有講過，一條「下降通道」中，唔會係全數都係陰燭，中間點都有陽燭同陰燭砌成，亦會有起起伏伏嘅走勢，絕對唔係一條斜線咁畫出嚟話跌。而今日呢粒燭會唔會就係喺一條長長嘅「下降通道」中嘅其中一粒陽燭呢？唔知道，但見到嘅係DMI嘅ADX係一眾指標中唯一向下，以暗示大市無力。

今日恒指轉勢剛彈，上到升300點就停咗喺度，建議觀察為上。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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