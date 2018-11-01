港股直擊 即巿股評

基建鐵路股全線造好，中交建(01800)曾升5.7%，最新升3.6%；中鐵建(01186)曾升5.8%，現升4%；中鐵(00390)曾升7.9%，見7.55元，突破50天線，現升3.4%；中車時代(03898)升2.9%；中車(01766)升1.4%。

另外，中國建築(03311)升2.1%。

重型裝備股方面，中聯重科(01157)升4.8%；重汽(03808)升4.4%；龍工(03339)升4%；濰柴(02338)升3.1%。

建材股方面，中建材(03323)首三季盈利飆1.2倍，最新急飆9.3%；潤泥(01313)升6.4%；西部水泥(02233)升4.3%；海螺水泥(00914)升5.6%。

新華社昨日報道，近日國務院辦公廳印發《關於保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》，當中表明將聚焦關鍵領域和薄弱環節，保持基礎設施領域補短板力度，進一步完善基礎設施和公共服務，提升基礎設施供給質量，更好發揮有效投資對優化供給結構的關鍵性作用，保持經濟平穩健康發展。

《指導意見》明確，要聚焦脫貧攻堅、鐵路、公路水運、機場、水利、能源、農業農村、生態環保、社會民生等重點領域短板，加快推進已納入規劃的重大項目。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。