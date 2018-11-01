港股直擊 即巿股評

港股昨日10月最後一個交易日急彈近四百點，在隔晚美股續升下，港股11月開局進一步高開，重上二萬五樓上。

恒指高開249點，報25228，國企指數高開86點，報10224。

隨晚美國科技股普遍造好，Facebook升近4%，帶動騰訊(00700)今早亦高開3%，報275元。

舜宇(02382)高開2.9%，報69.95元。

友邦(01299)高開1.9%，報60.5元。

中移動(00941)高開1.6%，報74.5元。

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