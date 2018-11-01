即巿股評 港股直擊

認股證價格主要由內在值和時間值組成。認股證是否值錢，主要看該證能否成為價內證，擁有內在值。那麼，什麼因素會促使一隻認股證有較大機會於到期前成為價內？

時間是其中一個重要因素。此外，相關資產的波幅也很重要。簡單而言，相關資產價格愈波動，認股證變成價內的機會便愈高，反之亦然。然而，波幅分為兩種：歷史波幅與引伸波幅。顧名思義，前者是統計相關資產在過去時段內股價的變化幅度，而後者則是市場對相關資產波幅的預期。如果市場預期相關資產未來的價格會轉趨波動，認股證變為價內的機會增加，引伸波幅就會隨之上升；相反，如果市場預期相關資產的走勢趨於平淡，波幅收窄，認股證由價外變價內的機會就會減少，引伸波幅亦會下降。

發行人利用場外期權對沖

為何市場會預期相關資產的價格波幅將出現變化？其中一個參考因素就是歷史波幅。如果發現相關資產的價格活躍起來，我們會傾向相信價格波動會持續，從而帶動認股證引伸波幅上升。一些公司層面的消息例如收購合併計劃、新投資項目、業務轉變等，又或者整體大市氣氛改變，都會影響市場對資產價格的預期。

另一個參考因素是場外期權。在發行認股證後，發行人通常以場外期權進行對沖，管理營運風險。所以，場外期權引伸波幅水平可以理解為發行人的營運成本，如果場外期權的引伸波幅出現變化，發行人亦會調整旗下認股證的引伸波幅。場外期權的價格亦會受供求影響，引伸波幅會隨市場對個別股份的走勢看法而有所上落。

留意引伸波幅穩定性

引伸波幅常被視為衡量認股證便宜與否的指標，普遍做法是在相似條款(例如相近行使價和年期)的認股證之中，挑選引伸波幅較低的認股證。市場上各主要發行人網站都有認股證比較工具，方便大家進行篩選，大家可瀏覽vontobelwarrants.com。然而，單以橫向比較引伸波幅並不全面，引伸波幅的穩定性同樣重要，試想倘投資者於較高引伸波幅水平買入認股證，及後波幅水平急跌，對投資者會是極之不利。因此，發行人管理引伸波幅的作風便很重要。

最後，雖然引伸波幅是投資認股證的其中一個考慮因素，但相關資產的價格趨勢才是影響認股證價格的最重要因素，投資者切忌本末倒置，只追求低引伸波幅的認股證。

瑞通上市產品銷售主管翁世權

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