港股直擊 即巿股評

恒指10月累挫一成，為今年以來表現最差一個月份，更是連續第六個月下跌。踏入11月市場面對多項政治不確定性因素，大市或先作膠着觀望，在二萬五關附近爭持。

隔晚美股三大指數集體收漲，道指一度急升461點，重上200天平均線，尾段升幅收窄，收市升241點或0.97%報25115點，標普500漲1.1%報2711點；納指急漲2%報7305點，不過與標指一樣仍未重返200天線。

科技股大漲，Facebook第三季每股盈利大幅好過分析師預期，股價漲近4%；通用汽車漲逾9%，第三季業績遠超預期。但10月份，道指跌5.07%，創近三年最大月度跌幅；標普500指數跌6.94%，創七年來最大月度跌幅；納指跌9.2%，創近10年來最大月度跌幅。

美國「小非農」數據表現強勁，提高了投資者的風險投資偏好。美國10月ADP就業人數增長22.7萬人，創2018年2月來最大增幅，預期18.7萬人，前值由23萬人修正為21.8萬人。

紐約期油收跌2%，報每桶64.86美元，連跌三日，創兩多月以來新低，全個10月跌11.45%，主要因為有跡象顯示全球供應增加。

周三美滙指數紐約尾市漲0.14%，報97.1261，創逾四個月以來新高，10月升2%。美國經濟數據強勁。那邊廂，近幾個月來一直受壓的英鎊隔晚兌美元升近0.5%，英國脫歐事務大臣拉布稱與歐盟可能在11月底達成英國退歐協定。但英國脫歐事務部隨後表示，退歐談判沒有設定結束日期，11月21日只是議員們提議的英國脫歐事務大臣拉布應該出席英國脫歐委員會會議的日期。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較本港上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.44元，較本港上日收市高4仙；騰訊(00700)昨日急升近6%，隔晚其ADR收報269.2元，高2.2元；國壽(02628)ADR收報15.78元，高0.16元。油價續跌，「三桶油」向下，中海油(00883)ADR收報13.27元，低0.19元；中石油(00857)ADR收報5.7元，低4仙；中石化(00386)ADR收報6.32元，低4仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報73元，低0.3元；聯通(00762)ADR收報8.18元，高4仙；中電信(00728)ADR收報3.68元，低2仙。

ADR港股比例指數報24976，較周三恒指收市低約3點。恒指昨日以全日高位收市，收報24979點，升394點或1.6%。總結10月，恒生指數累挫2808點或10.1%，為今年以來表現最差一個月份，更是連續第六個月下跌，累插5828點或18.9%。短期阻力參考10月25日的下跌裂口頂部25194點附近。

10月財新中國製造業PMI將會今早九時四十五分公布，9月數據降至50即達到榮枯線的臨界點，低於市場預期的50.5，同時是該數據連續第四個月下降，市場預計今次數據或跌穿50水平。至於昨日官方公布的10月製造業PMI為50.2，為2016年8月以來最低。

焦點股份

合和實業(00054)：公布截至九月底半年純利65.93億元，按年增加2.96倍，若扣除投資物業公平值變動，以及出售公路基建的淨收益，核心純利下跌四成四，至3.94億元，派中期息每股30仙。

渣打集團(02888)：截至9月底止第三季度，除稅前法定溢利10.62億元美元，按年增37.2%，好過市場預期，刺渣打倫敦股價曾升6%，收市仍升3.15%，折合港元報54.95，較港高0.5%。

香港寬頻(01310)：將於今日公布8月底止全年業績。