即巿股評 港股直擊

正如筆者上月文章所提及，10月的美國股市，其波動率遠高過平均值，差異率達37%。有目共睹，最強的美股最終都失去動力，10月道瓊斯指數表現不但大幅波動，進銳退速，也從10月3日的歷史高位26951反覆下跌至24160附近才有支持，其他積弱的亞太主要股票市場，更不堪入目。港股恒生指數10月累計跌10.1%，創近3年最大單月跌幅，並連續6個月下跌，是36年來最長跌浪。上證綜合指數10月下跌219點，約7.8%，創4個月以來最大單月跌幅。日經指數自10月2日觸及的27年高位下跌12%，10月指數下跌2200點，跌幅9%。南韓首爾綜合指數10月下跌314點，約13%，是2008年10月以來最大單月跌幅。台灣加權指數10月也下跌1204點，跌幅近11%。

政治因素左右股市

11月股市又如何呢？毫無懸念，政治因素已左右股市走勢。特朗普高喊「美國優先，白人至上」的口號，成功騙得失意的低教育水平白人選票而登上總統寶座。在11月6日美國中期選舉前，將會用大同小異的手法，變本加厲地把中國「妖魔化」，口頭上加大關稅力度，使「中美貿戰」更逞白熱化，以達欺騙選票之目的，力求共和黨仍可控制參眾兩院。如共和黨獲勝，特朗普政府的鷹派思想實必更跋扈囂橫，「中美貿戰」將會愈打愈烈，加劇全球金融市場震盪，促使全球經濟快速下滑，達「先死而後生」的情況，重新制定自己主導的遊戲規則，就像1998年「亞洲金融風暴」一樣，美國受影響相對上比較少，也是復甦最快的國家。反觀來看，如民主黨控制了眾議院，根據最新民調，大部分民主黨支持者都希望議員啟動對特朗普彈劾程序，加以遏制他的橫蠻行徑，這可減低特朗普政府的囂張氣焰，有利中國進行比較理性的中美貿易談判。

事實上，「中美貿戰」的成因充滿歷史遺留下來的種種因素。遠在1978年鄧小平決定改革開放，讓外資投進國內市場，其中一個條件就是引入外國的先進技術，以高科技改善社會發展，振興中華。1980年的國民生產總值(GDP)，美國是中國的12倍，當然不放你在眼內，不在乎與你分享部分先進技術以換取打進國內市場，獲得超低價的製造成本。在2000年，美國的GDP 仍是中國的9倍。其後10年，美國集中精力追殺「911事件」的拉登，無暇遏制中國之經濟及國力增長，到了2010年，美國的GDP只是中國的3倍。然而，到了去年2017年，中國的GDP已快速增長至12萬2千億美元，美國的GDP是19萬4千億美元，是中國的1倍半稍多而已！加上中國的「一帶一路」及「中國製造2025」國策，尤其是後者計劃提及預計到2025年，中國將從「製造大國」成為「製造強國」；到2035年，中國的製造業更將超越德國和日本等發達工業國家的製造業，使西方國家大為震驚！

「中國製造2025」已成為中國與歐美經貿摩擦的關鍵：中國以政府主導的經濟發展模式，與西方以市場主導的截然不同。歐美認為「中國製造2025」在本質上要取代西方國家的技術，一旦實現高科技不依賴外部的自給自足，就可以把西方技術趕出中國，進而逐步以中國版技術取代國外技術，再擴散到全世界，與歐美爭奪市場份額。所以無論是哪個黨派當權，美國都會針對中國的經濟增長及國力擴張，只是時間和形態上的稍有不同。

中美貿戰連鎖影響浮現

從近期公布的經濟數據顯示，「中美貿戰」所掀起的連鎖性反應已在某些行業浮現。國家統計局聯同中國物流與採購聯合會公布，10月製造業採購經理指數(PMI)跌至50.2，低過市場預期，創2016年7月後新低；10月中國非製造業商務活動指數53.9，按月回落1點，創去年8月後新低，反映非製造業增速放緩。

美國10月芝加哥採購經理指數跌至58.4，創4月以來最低，反映該區商業活動擴張步伐減慢。10月數據低過9月的60.4，跌幅超出市場預期。德國9月實質零售銷售創5年來最大跌幅，消費者支出按年出乎意料下跌2.6%，是2013年6月以來最大跌幅，反映德國經濟長期繁榮可能接近尾聲。

充滿「短線獲利」機會

很明顯，全球經濟增長及投資者的態度，已受有可能惡化的「中美貿戰」所影響而慢下來。加上美國聯儲局繼續逐步加息，香港也被迫跟隨，加重企業融資成本和「供樓」成本，可能引致部分公司倒閉及加速本港「瘋癲」樓市的下滑 －－從最近某大地產代理公司裁員可見一斑。全球經濟寒冬將至，投資者切勿掉以輕心。預計11月全球股市仍受美國中期大選結果、「中美貿戰」發展、加息步伐、資金流向及地緣政治所影響而瘋狂地大幅度波動，充滿「短線獲利」機會。當然，進取不忘穩健，切要「鎖定利潤」及「嚴守止蝕」……

黎永良