即巿股評 港股直擊

本周繼續業績股尋寶，找出的是食品企業華潤啤酒(00291)。該股上半年業績略高於市場預期，截至6月底止的中期純利按年增長28.9%至15.08億元人民幣，營業額增長11.4%至175.65億元人民幣。

去年內地啤酒行業大幅提價，集團亦對部分產品適度調整價格，加上中高檔啤酒銷量保持增長，令毛利上升19.7%至63.23億元人民幣，毛利率亦增2.5個百分點至36%，期內平均銷售價格上升13%。不過，受銷售成本上升，東北市場競爭加劇，以及產品漲價構成銷量減少，上半年整體啤酒銷量下跌1.5%。

集團持續推動優化產能佈局，上半年停止營運一間啤酒廠。截至6月底止，於內地25個省、市、區營運90間啤酒廠，年產能2250萬噸。今年各地天氣較往年炎熱，啤酒市場消費持續升級，市場對消暑飲品需求強勁，整體啤酒市場容量增長理想，集團的中高檔啤酒銷量佔比保持增長，令產品結構提升。

相比海外市場，內地啤酒市場仍有較大提價空間。潤啤未來將繼續擴張高端啤酒的市場份額，今年推出的兩款相關產品，銷售表現符合預期。集團計劃明年再推2至3款高端產品，亦考慮開拓較個性化的精釀啤酒產品，針對年輕人市場。隨著消費升級帶動結構變化，年輕人對價格敏感性較低，料成為消費主力。

與喜力合作屬共贏

集團8月初宣布與荷蘭啤酒商喜力(Heineken)建立長期戰略協議，後者將以243.5億港元買入40%股權，前者則取得在內地、香港和澳門獨家使用有關品牌許可。潤啤在海外市場發展處於起步階段，引入國際品牌長遠有助提高收入及銷量，亦有助旗下啤酒品牌「走出去」。

潤啤目前為中國最大啤酒公司，去年市佔率達26.1%，惟其中逾九成收入來自較低檔次的雪花品牌。潤啤在高端市場仍落後其他競爭對手，由於目前高端市場仍以國際品牌為主，故集團冀透過今次交易，增加高端市場份額。隨着內地消費升級，加上踏入傳統旺季，有助帶動啤酒行業的銷情，潤啤應能受惠，後市可值憧憬。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期華潤啤酒2018、2019及2020年每股盈利為0.635元、0.881元及1.120元人民幣，給予12個月目標價37.50港元，相當於今年預測市盈率52.2倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理