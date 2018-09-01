即巿股評 港股直擊

外圍股市受貿易戰消息影響，港股周五受重磅股騰訊(00700)急跌拖累，恒指低開在27800點以下，最多曾跌逾440點，收市跌逾270點，未能重上兩萬八關口。恒指急跌，連失10天線及20天線水平，早段的反彈勢頭或已告終，短線觀望個別重磅股的負面消息消化後，大市能否出現反彈。向上觀望重上兩萬八的機會，支持下移至參考27500點。

資金流方面，周四恒指好倉有逾1700萬元流入，同日淡倉流入逾3300萬元，累計5天，好倉流出逾7600萬元，淡倉流入逾3.1億元。截至周四，牛證街貨密集區為收回價26800至26899點，而熊證街貨密集區則為收回價28800至28899點。

如看好恒指，可留意恒指牛證(57902)，收回價27437點，行使價27287點，兌換比率12000；相反如看淡可留意恒指熊證(59823)，收回價28600點，行使價28750點，屬新上市產品，兌換比率12000。

有報道指，內地多個部委發表通知，建議控制新增網絡遊戲上網運營數量，以及採取措施限制未成年人使用網絡進行遊戲時間，網遊相關股份周五急跌。重磅股騰訊周五顯著向下，低開在340元以下後，低位曾急跌逾半成，收市跌幅略見收窄，剛好位於340元水平。向上觀望重上350元的機會，支持參考330元。

騰訊急跌，資金或可考慮將向下換馬至價外幅度較低產品。看好可留意騰訊購(22942)，行使價360.28元，19年1月到期。或騰訊牛(59030)，收回價331.38元，行使價328.58元，19年2月到期。相反看淡則可留意騰訊沽(27200)，行使價295.88元，19年3月到期。或騰訊熊(58352)，收回價369.38元，行使價372.18元，19年1月到期。

相對騰訊，平安(02318)近期表現強勢，周五雖然跟隨大市回軟，但跌穿75元後隨即有資金吸納，收市跌不足1%，仍然企穩在75元以上。平安自公布業績後，股價穩步上揚，大市調整亦未見令平安出現明顯回落，75元亦失而復得。短線觀望挑戰78元的機會，支持參考10天線約74元。

看好可留意平安購(24150)，行使價80.05元，18年11月到期。或平安牛(59475)，收回價73.78元，行使價73.18元，19年2月到期。相反看淡可留意平安沽(25548)，行使價69.95元，18年11月到期。或平安熊(69995)，收回價77.88元，行使價78.58元，19年1月到期。

另外，中石油(00857)公布，中期純利按年逾1倍至逾270億元人民幣，不過有券商唱淡，股價周五曾急跌逾4%，低見5.8元水平，收市跌逾3%。向上觀望重上6元的機會，支持參考一個月低位5.65元，向上留意能否重上6元。看好可留意中油購(27096)，行使價6.39元，19年1月到期。或中油牛(59471)，收回價5.60元，行使價5.45元，19年2月到期。

內銀股工行(01398)中期純利按年增長近半成，股價周五跟隨大市向下，低位暫守5.7元水平，收市跌幅略見收窄。看好可留意工行購(21616)，行使價6.29元，18年12月到期。或工行牛(59385)，收回價5.61元，行使價5.51元，19年2月到期。或工行熊(61071)，收回價5.98元，行使價6.08元，18年12月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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