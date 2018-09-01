重要通告 港股直擊

中國光大銀行(06818)公布，副行長張華宇因年齡原因，於昨日向董事會提交辭呈，辭去該公司副行長職務。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和公司章程的規定，張華宇的辭任自辭呈送達董事會時生效。