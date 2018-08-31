港股直擊 即巿股評

擔心出現新一輪新興市場金融風暴，隔夜美股受壓，港股8月最後一個交易日無運行，全日再挫275點，失守10天(現處27983)及廿天線(現處27928)。

港股雖然下挫，但內地資金入市作下月部署，全日淨入7257萬港元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

昨日被狠掟的騰訊(00700)，淨走明顯大縮，全日只有6232萬元流走。上日獲北水掃入的1082萬元的中興(00763)，今日卻沽凸，全日錄2351萬元流走。

北水依然不停手在中資金融股進行換馬。工行(01398)、建行(00939)及農行(01288)分別錄得3.42億、3.12億及2.16億元淨買，上述三隻內銀更是北水買得最多個股，相反中行(03988)及中太平(00966)分別有1.38億及2523萬元資金流走，中行為北水沽得最多個股。

中期純利大跌95%中國華融(02799)，插10.9%收市，惟北水趁低撈，全日獲6985萬元買入。神華(01088)與復星醫藥(02196)亦見北水手影，全日有6515萬及3379萬元掃入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、工行、建行、融創(01918)、農行、中國華融、中行、中國太平、華能及中重汽(03808)。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中興、融創、神華、金斯瑞(01548)、復星醫藥、中國華融、工行、恒大及微創醫療。

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