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現代牙科(3600)中期純利跌22%至6608.1萬元，財務總監關毅傑表示，純利倒退主要因今年初進行再融資，出現一次性費用及滙兌虧損達2546.3萬元；若撇除相關開支及稅務費用，經調整EBITDA按年增長0.83%至1.75億元，反映經營業務本身有盈利增長。

中期息每股派1.9仙，按年跌24%，關毅傑表示，派息比率保持於30%；公司亦有意進行回購，因管理層有感現股價嚴重低於合理水平，往後將於適合時機在公開市場回購股份。

公司正進行產能擴充計劃，新建的東莞廠房將於今年底完工，並於明年起投產，行政總裁魏聖堅表示，現時公司產品約80%產於深圳廠房，公司在美國、德國及馬達加斯加等地都有廠房，故不擔心未來受貿易戰影響。但他表示，隨着中國生產成本持續向上，與競爭對手的價格差距亦變大，公司多年來都有研究於東歐及東南亞建設產能的計劃，但因未能找到合適夥伴，至今未有落實計劃。

魏聖堅透露，將於未來幾個月推出新產品，現仍處於內部測試階段，新產品有別於公司主要生產的義齒，將對應較廣闊的客群，預期新產品對整體盈利有重大幫助。公司將繼續物色收購機會，期望加大全球客戶網絡；今年資本開支約1.5億元，當中1億元預留作潛在收購，目前未有收購目標。