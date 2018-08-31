港股直擊 即巿股評

新興市場貨幣急瀉，拖累隔晚美股回吐。加上特朗普據報要求推進對中國貨品徵稅，而且內地出手調控網絡遊戲，拖累港股在8月最後一個交易日下挫。

恒指今早低開365點，甫開曾挫443點，見27720點為一周低，跌穿10天線(約27983點)和20天線(約27928點)，上午跌幅曾收窄至245點，中午跌257點。恒指午後甫開曾僅跌202點，見27962點全日高，之後復挫逾300點，受制十天和廿天線滙聚。恒指收報27888點，跌275點或1%，本周升216點或0.8%。大市今日下跌股份比例為61%；上升股比例為39%，較上日回升。

總結全月，恒指挫694點或2.4%；連跌4個月累瀉2919點或9.5%。

MSCI季度調整收市後生效，帶動全日大市成交額增至1080.92億元，較上日多294.93億元或37.5%，為8月16日以來最高。

國企指數收報10875點，跌92點或0.8%。國指全月跌149點；連跌4個月累挫1455點或11.8%。

9月期指收市挫303點，報27765，低水124點。

A股偏軟，滬指跌0.46%；深成指挫1.02%。貿易戰方面，外電報道，美國總統特朗普已通知助手，要求繼續推動向價值2000億美元(1.56萬億港元)的中國貨徵收關稅的安排。相關措施的公眾諮詢期至9月5日結束。

美國道指期貨最新跌19點，報25991。歐洲三大股市向下，德國股市跌約1%。

隔晚新興市場滙市波動，阿根廷央行加息至60厘，披索急瀉，最新亦偏軟，每美元兌38.73披索；印尼央行今日的貨幣操作擴大至入市買債，印尼盾兌每美元跌至14775，是1998年亞洲金融風暴以來20年來的低位。

藍籌金融股受壓，工行(01398)第二季純利816億元，按年增近5.8%為4年最高，股價跌0.3%；港交所(00388)挫2.1%；滙控(00005)跌0.9%；建行(00939)跌0.7%；國壽(02628)挫2.3%；中行(03988)挫1.1%。中石油(00857)中期多賺1.14倍，股價挫3.8%。相反，長和(00001)升0.4%，8月份升6%為表現最好藍籌；中移動(00941)升0.4%；中銀香港(02388)升0.5%；瑞聲(02018)急漲3.2%為今日表現最好藍籌，報87元為全日高。

焦點板塊

科網股：教育部官網昨晚發布八部門關於印發《綜合防控兒童青少年近視實施方案》的通知，國家新聞出版署將對網絡遊戲實施總量調控，網上遊戲股全線挫，MSCI收市後調整，騰訊(00700)權重遭攤薄，股價重挫4.9%，成交額175.25億元；金山軟件(03888)曾插8.5%，收市跌2.1%；IGG(00799)挫6.7%；博雅互動(00434)挫一成；網龍(00777)急吐8.2%；雷蛇(01337)挫2.8%；第七大道(00797)挫3.5%。其他科網股方面，維信金科(02003)中期虧損擴大，股價創新低，收市挫15.6%。通訊設備股方面，中興通訊(00763)料本季恢復盈利並獲富瑞升目標，股價高收0.9%；中通服(00552)半年多賺8.6%，股價創十年高，收市升7.6%；鐵塔(00788)行使部分超額配股權，股價曾挫6.5%創新低，收市跌2.4%。

醫藥股：今日表現兩極，本港首隻無收入生物科技股歌禮製藥(01672)，今早創新低，中午公布中期轉賺3413萬元人民幣，午後炒高36.7%，收市升28%；國藥(01099)升1.8%；威高(01066)績後有追捧，反覆高收0.4%；微創醫療科學(00853)半年多賺11%，股價飆17%；復星醫藥(02196)旗下重慶醫藥工業研究院被舉報違規生產，重慶市藥監局已在調查中，股價挫4.8%；李氏大藥廠(00950)中期盈利僅增長0.56%，股價挫7.5%。

基建鐵路股：逆市向好，中鐵(00390)上半年多賺24%，股價升3.5%；中交建(01800)升1%；中國鐵建(01186)彈升3.4%；中機工程(01829)升1.1%；中車時代電氣(03898)升1.2%。

焦點股份

北京控股(00392)：股價逆市向好，一度高見38.5元，升6.2%，收市升3.9%，成交金額2.15億元。北控上半年純利增13%，至42.67億元，每股盈利3.38元；派中期息每股32仙，去年同期派30仙。

中國華融(02799)：曾插13.1%，創上市新低，收市挫10.9%。華融中期純利6.85億元人民幣，較去年同期大跌94.9%，不派中期股息。

嘉里物流(00636)：逆市飆16.3%，成交額近1億元。集團中期純利升20.31%，每股中期連特別息共派21仙，按年增1.63倍。大和最新升評級至「買入」。

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