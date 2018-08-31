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今日 16:43 重要通告 港股直擊

正道集團半年虧損擴大至1.8億

正道集團(01188)公布，截至6月底止中期股東應佔虧損1.81億元，去年同期虧損1.71億元。每股虧損0.89仙，不派中期息。

期內，收入3545.1萬元，按年飆升66.53%。

下載港交所通告原文

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