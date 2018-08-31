港股直擊 即巿股評

筆者於兩周前提到，如投資者傾向相信history repeats itself的話，應趁大市反彈時買入反向ETF FI南方恒指(07300)及FI南方國指(07388)為持貨對沖。過去兩周，恒指從低位26871點反彈至周二高位28579點，反彈幅度為6.4%或1708點。恒指於50天線糾纏三天後，今日便因內地推出針對網絡遊戲的政策，以裂口方式一舉跌穿10天、20天及50天線。

如從6月中恒指失守30000點並展開明顯跌浪開始計起，目前港股正呈現一浪低於一浪的狀況，三個浪頂順序分別為7月26日29083點、8月9日28728點及8月28日28579點；而已經出現的兩個浪底則見於8月2日27578點及8月16日26871點。如一浪低於一浪的形態持續，是次浪底將會低於26871點，形勢相當不妙。

金融渣宰搞亂市場

全面提升風險管理，增持現金比例，減少交易次數，適當購入反向產品作對沖，是目前市況下四招自保的方法。港交所(00388)《上市規則》修例諮詢將於今日結束，有關修訂被視為重點針對近年興起的「殼股」行為，當中包括種殼、養殼與賣殼等，亦因如此，過去幾年多了一批專教人炒殼股、教投資者「數花」的專家，重點不外乎三個：大股東持股75%、市值低於殼價、新殼主有爆炒手影。

對於是次修例，筆者發現竟然有股評人甘充爛頭卒做打手，批評港交所有關手法，將會打爛啤殼財務顧問與投行券商的飯碗。殼股的存在，令原本無打算成為殼的公司都受不住誘惑，寧願盡快將股權轉手揾一筆快錢，也不願意再去做一檔細水長流的生意。正因如此，炒股最着重的基本因素、估值與企業管治，便被這些不須理會業務好壞、但求股權易手痛快的人所摧毀。

即使有散戶能在過去一兩隻殼股身上賺錢，到頭來卻承受整個金融市場被一小撮人「搞亂檔」的惡果，根本就是得不償失。金融從業員與任何類型的投資者，均應為港交所遲來的撥亂返正而高興。筆者甚至希望向港交所及證監進言，應當調查有關於公眾場合反對有利投資者政策的專家，其反對的真實理由，是否與其個人利益或裙帶利益輸送有關。一經調查，分分鐘有驚喜。

有公司寧願做殼股，亦不願意多花心思去做好盤生意；亦有公司雖然業績與股價表現未如理想，但仍然有心發展。筆者上周到北京考察數字王國(00547)，平心而論，其股價與業績明顯未如理想，但其視覺特效(VFX)、虛擬實境(VR)、虛擬人(VH)及影視內容，再配合360度全景數碼捕捉技術應用及後期製作，相信未來有能力發展為一家貫穿上中下游的科技企業。

虛擬面皮幾可亂真

是次考察最令筆者感到震驚的地方，源自一項掃瞄人臉的特效技術。該技術本身應用在電影之中，事前只需將演員的真實面貌掃瞄一次，需時大約兩至三小時，其後便可製作出該演員的「虛擬面皮」。直到拍攝電影的時候，實際演出的人士可能只是特技人，但經過後期製作，便可將該演員的面容「貼」在特技人物上。

換句話說，我們在電影中看到謝霆鋒在槍林彈雨中穿梭，實際上可能只是一個特技人在一塊綠色布幕面前進行拍攝，再於後期加上謝霆鋒的樣子而已。就現場所見，如非工作人員解釋相關技術的話，一般觀眾的確不能看出有關演員已透過技術「頂包」。試想像一下，如該技術落入不法份子之手，真有可能做出一段虛假視頻，屆時真是「水洗都唔清」。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶持有上述股份；《股海揚帆》逢星期五於信報網站內刊登。