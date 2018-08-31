即巿股評 港股直擊

隨着人民銀行重啟逆周期因子，對沖人民幣貶值方向，人民幣走勢有望靠穩，預期持有大量人民幣資產的內銀股將可受惠，認為青島銀行(03866)值得留意。此股於2015年12月3日以下限價4.75元上市，截至今年8月29日收報6.33元，即上市近兩年零九個月累升僅約三成，驟看升幅並不吸引，但可留意同期的一線內銀股例如建設銀行(00939) 累升32.52% (5.35 → 7.09元)；工商銀行(01398)更只升24.63% (4.71 → 5.87元)，可見青島銀行上市以來股價表現算是有所交代。

企業價值得到肯定

再看基本因素，青島銀行成立於1996年11月21日，以青島為核心，輻射山東省，集團為中國山東省以總資產、總貸款、客戶存款和總權益計算，最大的城市商業銀行。於今年7月2日英國銀行家雜誌《The Banker》發布最新一期世界銀行1000強排名，青島銀行排名大幅提升，位居286位，較上年的372位提升86個位次，除了於過去連續四年入圍世界銀行500強，今年更成功入圍300強，也是本年度排名躍升位次最多的十家中資銀行之一。而早於去年12月14日，入選在國內有廣泛的影響力傳媒《第一財經》設立的第一財經金融價值榜，截至2017年已是連續第三年獲得「最佳競爭力城商行」榮譽，可視為對青島銀行多年以來不斷創新追求，探索行業發展新模式的肯定與褒獎。

營銷網絡穩定增長

另看截至2017年底共設有128家營業網點，其中青島地區設有1家總行營業部、1家分行及73家支行；參考2015和2016年分別設有100和111家營業網點，過去兩年相對增長為11.00%和15.32%，反映集團有穩定的營銷網絡增長。這亦反映到於今年8月24日晚上發布的中期業績之上，截至2018年6月30日集團總收入約31.30億元 (人民幣‧同下)，較去年同期約28.35億元增長逾一成，不論是增長率或實際金額，也是自2016年以來的上半年最高。參考2016及2017年上半年佔全年總收入分別為49.54%和50.92%，平均值為50.23%，預期今年全年總收入約62.31億元，將是自2015年以來最高。

分析股價潛在升幅

集團於2016及2017年的邊際利潤率為34.83%和34.13%，暫看今年與之前兩年的營商環境變化不大，相信今年邊際利潤率仍可維持在不少於34%，故此預期全年股東應佔溢利約21.19億元 (人民幣‧同下)，為2013年以來最高。現時集團已發行普通股約40.59億股，預期每股盈利為0.5220元，折合為0.6008港元，較去年每股賺0.5635港元，增長6.62%，仍未處於高速增長期，反映股份適合中長線投資，待每股盈利年均增長率達至一成或以上，預期股份價值將可全面反映到股價之上。現時每股資產淨值為7.4278港元，較8月29日收報6.33元，潛在升幅不少於17%。

本周重大利好消息

另可留意於8月29日單日股價升逾一成，相信與前一天傍晚集團發布中國證監會發行審核委員會於當日對該行A股發行申請進行了審核的消息有關。公告內容表示根據中證監網站發布的審核結果，該行A股發行申請已獲通過，惟仍然有待收到中證監關於核准該行A股發行的書面批覆作實。筆者預期集團股份流通量會顯著增加，再配合上述分析盈利增長率可望提升，均有助帶動股價上揚，今年目標價為6.80至7.20元；買入價以6.00元或以下為合適，止蝕位則可訂於買入價下跌一成。另須留意鑑於近期恒指表現波動，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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