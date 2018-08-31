即巿股評 港股直擊

新興市場七國咁亂，阿根延央行為阻止阿根延披索跌勢，大幅提高利率15厘，至60厘全球最高水平，無錯係年息60厘，貴過大耳窿，但仍未能挽救阿根延披索暴跌勢頭，隔夜一度暴瀉21%，拖累新興市場其他國家貨幣跌至新低，包括印尼盾、土耳其里拉及印度盧比等。早於兩三個月前，阿Man已提到新興市場貨幣危機一觸即發，甚至可能引起骨牌效應。人行雖然上周出招，重啟逆周期因子去穩定人民幣匯價，但人仔滙價喺其他新興市場貨幣仆直下，亦再度回軟。

呢一場新興市場貨幣危機再度拖累環球股市，強如美股亦要連升四日後，隔晚回調，港股噚日穿頭破腳，雙頂回落兼烏雲蓋頂，走勢相當惡劣，加上美股回軟，港股隔晚倒水咁急挫。無論夜期跟ADR均失守二萬八點，今日港股當然順勢低開，恒指裂口低開365點，報27798點，繼噚日50日線(28261)失守後，10日線(27984)及20日線(27928)兩條平均線相繼失守，之後跌幅一度擴大至443點，見半日低位27720點，其後幅收窄，半日恒指報收27906點，跌257點；國指則跌76點，報收10890點。以周末前夕嚟講，半日成交額達547億唔算少，留意今日係MSCI跟恒指換馬執位，單係呢一點都會增加額外成交。

當中因為換馬而被減持嘅騰訊(00700)，整個八月已被北水持續減持，今日仲要加埋MSCI權重遭攤薄而被踩多腳，最慘係內地教育部發布《綜合防控兒童青少年近視實施方案》，提到要實施網遊總量調控，限制兒童青少年打機時間，騰訊都算屋漏兼逢連夜雨。QQ低開339.6元，最低見338.4元，中午報收341.2元，半日跌4.5%，已佔恒指近半跌幅121點。除咗QQ之外，其他網遊股都被拋售，網龍(00777)跌8%；IGG(00799)及博雅互動(00434)跌5.8%及5%。至於手機設備股則個別發展，蘋果公司喺美國再創新高，舜宇光學(02382)先跌後回穩，守住紅底股身份，而瑞聲(02018)則逆市上升。

不同板塊表現迴異，但阿Man認為九月七國咁亂，除咗月初係中美2000億美元關稅實施否嘅死線，而第三個星期五係美國三重期結算，月底又到美國聯儲局議息，暫時唔建議缸邊友輕率入場，既然之前大市由低位26800反彈至28500水平掉頭，即使今次未有即時再穿底危機，但亦唔見得大市可以有幾好景，既然值博率咁低，倒不如食住花生等睇戲。

暫時港股總算守住27600點呢個支持位，不過多條移動平均線失守，港股後市凶多吉少，留意今日收市恒指能否守住27899點，呢個位係恒指月線圖20個月移動平均線，一旦今個月結失守，月線圖雖然出現長腳，但20月線失守兼月線收陰燭絕對唔係好現象。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)